Merkez’den 5 hafta üst üste döviz satışı

İSTANBUL/EKONOMİ

Merkez Bankası’nın 19 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği döviz satışı 5’inci haftayı geride bıraktı. QNB ekonomistlerinin hesaplamalarına göre 18 Nisan haftasında brüt döviz rezervi 0.6 milyar dolar azalışla 146.8 milyar dolara, swap hariç net rezerv de 0.2 milyar dolar azalışla 20.6 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası geçen hafta 4.1 milyar dolar döviz satışı yaptı. Böylece, TCMB 5 hafta üst üste döviz satışı gerçekleştirdi ve 5 haftada toplam satış tutarı 49.5 milyar dolara ulaştı.

QNB ekonomistlerinin raporuna göre dış varlıklar 18 Nisan haftasında 0.6 milyar dolar azaldı. Brüt döviz rezervinin de benzer bir değişimle 146.8 milyar dolar olduğu tahmin edildi. 18 Nisan haftası içerisinde bankaların TCMB’de zorunlu karşılık ve teminat depo çerçevesinde tuttukları döviz miktarının 0.6 milyar dolar azalması, brüt rezervi olumsuz etkiledi. Bunu hariç tutan net rezervin ise 0.1 milyar dolar azalışla 38.8 milyar dolar olduğu hesaplandı. Swap hariç net rezerv de önceki haftaya göre 0.2 milyar dolar azalışla 20.6 milyar dolar oldu.

5 haftada 49.5 milyar dolar döviz satışı

QNB ekonomistlerinin raporuna göre net rezerv içinde değerlendirilen yurt içi bankalarla yapılan swap hacminin 18 Nisan haftasında 0.1 milyar dolar artması, net rezervi olumlu etkiledi. Altın fiyatlarının yükselmesi ise net rezervde 2.2 milyar dolarlık artışa yol açtı.

Kamunun döviz mevduatı da incelenen hafta içerisinde, döviz cinsinden tahvil ihracı ile 1.7 milyar dolar yükseldi. Sonuç olarak, bu sayılan işlemler net rezervin geçen hafta 4 milyar dolar yükselmesine neden oldu. Net rezervdeki değişimi dikkate alındığında, bunun dışında kalan işlemlerle toplamda 4.1 milyar dolar döviz satışı gerçekleştiği hesaplandı. Böylece TCMB 5 hafta üst üste döviz satışı gerçekleştirdi ve bu dönemdeki toplam döviz satış tutarı 49.5 milyar dolara ulaştı.

PPK öncesinde yüklü döviz satışı

Raporda geçen haftanın günlük döviz işlemleri açısından dikkat çekici bir ayrıntıyı da paylaşıldı. Rapora göre geçen haftaki satışın 3.5 milyar dolarlık en yüklü kısmı, 16 Nisan tarihinde gerçekleşmiş göründü. Satış işlemlerdeki 1 gün valör sebebiyle, 17 Nisan tarihli bilançoya yansıdı. Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısının hemen öncesindeki bu yüklü satış, TCMB’nin sürpriz faiz artış kararında etkili olmuş olabileceğini vurgulayan QNB ekonomistleri “Faiz artışı sonrasında, önceki dönemdeki döviz satışlarının en azından bir kısmının geri alınmasını bekleriz” dedi.