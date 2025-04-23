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Fed/Bej Kitap: Gümrük vergisi belirsizliği ekonomik görünümü zayıflatıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), yayımladığı Bej Kitap raporunda, gümrük vergilerinden kaynaklanan belirsizliğin ekonomik görünümü olumsuz etkilediğini belirtildi.

Haber Merkezi
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Fed/Bej Kitap: Gümrük vergisi belirsizliği ekonomik görünümü zayıflatıyor
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ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapor döneminden bu yana çok az değişiklik gösterdiği belirtildi.

Uluslararası ticaret politikasına ilişkin belirsizliğin yaygın olduğuna işaret edilen raporda, otomobil dışı tüketici harcamalarının genel olarak daha düşük olduğu ancak çoğu bölgede, tarifeyle ilgili fiyat artışları öncesindeki telaşla bağlantılı ılımlı veya güçlü tüketim malları satışlarının görüldüğü kaydedildi.

Raporda, "Özellikle tarifelerle ilgili olmak üzere ekonomik belirsizliğin artması nedeniyle bazı bölgelerde görünüm belirgin şekilde kötüleşti." ifadesi kullanıldı.

İstihdamın çoğu bölgede çok az değiştiği ya da hafif arttığı bildirilen raporda, ücretlerin genel olarak mütevazı bir hızda arttığı, birçok bölgede ücret artışının bir önceki rapora göre yavaşladığı aktarıldı.

Raporda, fiyatların, bir önceki rapora benzer şekilde bölgeler arasında artış gösterdiği ifade edilerek, firmaların tarifelerden kaynaklanan yüksek girdi maliyeti artışı beklediği belirtildi.

Çoğu işletmenin ek maliyetleri müşterilere yansıtmayı düşündüğü aktarılan raporda, ancak bazı sektörlerde, artan maliyetlerin marjları daralttığına işaret edildi.

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