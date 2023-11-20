Merkezi yönetim borç stoku, 6,28 trilyon TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla merkezi yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Merkezi yönetim borç stoku 6 trilyon 276,8 milyar TL oldu. Söz konusu borç stokunun 2.219,6 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 4.057,2 milyar TL tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Alacak stoku ise 26,2 milyar TL

Hazinenin alacak stoku ise 31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla 26,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,4 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait olurken 2023 Ekim ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 3,1 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi.