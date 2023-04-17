Merkezi yönetim bütçesi 47,2 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 334 milyar TL, bütçe gelirleri 286,8 milyar TL ve bütçe açığı 47,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 289 milyar TL ve faiz dışı açık ise2,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Mart ayında 68 milyar 972 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Mart ayında 47 milyar 223 milyon TL açık vermiştir.

2022 yılı Mart ayında 42 milyar 34 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Mart ayında 2 milyar 148 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mart ayı itibarıyla 334 milyar 44 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 45 milyar 75 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 288 milyar 969 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Mart ayında 334 milyar 44 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 224 milyar 939 milyon TL harcama yapılmıştır.

Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,5 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,9 iken 2023 yılında yüzde 7,5 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,9 oranında artarak 288 milyar 969 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,9 iken 2023 yılında yüzde 7,4 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mart ayı itibarıyla 286 milyar 821 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 198 milyar 590 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 79 milyar 521 milyon TL olmuştur.

2022 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 155 milyar 967 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 83,9 oranında artarak 286 milyar 821 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Mart ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 6,1 iken 2023 yılında yüzde 7,5 olmuştur.

2023 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,9 oranında artarak 198 milyar 590 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 5,8 iken 2023 yılında yüzde 6,2 olmuştur."