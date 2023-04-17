KKM'nin martta bütçeye maliyeti olmadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre, mart ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden aktarım yapılmadı.

Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 94 milyar 723 milyon 800 bin TL seviyesinde kaldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 7 Nisan tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 1 trilyon 776 milyar 830 milyon TL oldu.