Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri, önceki üç hafta yaşanan düşüşünü, geçen hafta da sürdürdü.

TCMB haftalık verilerine göre, 4 Nisan ile sona eren haftada döviz rezervler 2 milyar 771 milyon dolar azalarak 80 milyar 609 milyon dolardan 77 milyar 838 milyon dolara geriledi. Böylece son üç haftada rezervlerde düşüş yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı.

Altın rezervleri 75 milyar 902 milyon dolardan 76 milyar 422 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı. Böylece toplam rezervler 156 milyar 512 milyon dolar olan seviyesinden, 154 milyar 260 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 56 milyar 82 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 7 milyar 381 milyon dolar azalarak 48 milyar 701 milyon dolara indi.