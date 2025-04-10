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Yabancı yatırımcı güçlü satışa devam etti

Yabancı yatırımcı 4 Nisan haftasında, 445,2 milyon dolar net hisse satışı yaparken; 2 milyar 19,5 milyon dolarlık da tahvil sattı.

Haber Merkezi
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Yabancı yatırımcı güçlü satışa devam etti
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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 4 Nisan haftasında 445,2 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 2 milyar 19,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 88,5 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 1 milyar 466,7 dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 57,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 28,48 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 484,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 994,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 698,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 8 milyar 349,8 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 610,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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