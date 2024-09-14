Microstrategy 1,11 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı

TGRT Haber'in aktardığına göre, Microstrategy kripto para piyasalarını etkileyecek yeni bir adım adım attı. Sık sık kripto para piyasalarına yaptığı yatırımlarla bilinen teknoloji şirketi bu kez de 1,11 milyar dolar karşılığında 18 bin 300 adet daha Bitcoin alımı yaptı.

Teknoloji şirketinden yüklü alım

Alımın ardından açıklama yapan şirket, 6 Ağustos ve 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen alımların hisse senedi ihracı ve satışından elde edilen gelirler kullanılarak yapıldığını duyurdu. Microstrategy'nin portföyünde şu an 244 bin 800 adet Bitcoin bulunuyor.

MicroStrategy'den yapılan açıklamada, yaklaşık 9,45 milyar dolar toplam satın almanın 38 bin 585 dolar ortalama ile gerçekleştirildiği açıklandı.