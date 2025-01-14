Milas-Bodrum Havalimanı 2024'te rekor kırdı!

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Aralık ayında hizmet verilen yolcu sayısı 99 bin 492, Bin 336 uçak trafiği ve 655 ton yük taşındı.

4 milyon 375 bin 662 yolcuya hizmet verdi

Milas-Bodrum havalimanı 2024 yılının 1 aylık döneminde42 bin 021 uçak ve 4 milyon 375 bin 662 yolcuya hizmet verdi. 12 ayda taşınan yük miktarı ise 46 bin 206 ton olarak gerçekleşti.