Milyarderler listesinde bir ilk: 3 bini aştı

Forbes'un bu yıl 39'uncu kez yayımladığı Milyarderler Listesi, milyarderler kulübünün nüfusunun arttığını gösterdi.

Buna göre, dünya genelinde milyarder sayısı, geçen yıla kıyasla 247 kişi artarak 3 bin 28'e ulaştı.

Böylece, rekor sayıda kişinin yer aldığı listedeki milyarderlerin sayısı bu yıl ilk kez 3 bini aştı.

Milyarderlerin toplam servetleri de geçen yıla kıyasla 2 trilyon dolar artışla 16,1 trilyon dolara yükseldi.

Bu rakamın, ABD ve Çin dışındaki ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) üzerinde olduğu kaydedildi.

Dünyanın en zengini Musk

Tesla, SpaceX, X ve xAI gibi şirketlerin sahibi ABD iş insanı Elon Musk, 342 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı.

ABD'de tartışmalara neden olan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) faaliyetlerinden sorumlu olan Musk, SpaceX ve yapay zeka şirketi xAI'ın başarıları sayesinde son bir yılda servetine 147 milyar dolar ekledi.

ABD'li teknoloji devlerinden Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg 216 milyar dolarlık servetiyle listesinin ikinci sırasında yer alırken, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 215 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu.

Yazılım şirketi Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, 192 milyar dolarlık servetiyle listede dördüncü, Lüks eşya devi LVMH'nin Üst Yöneticisi Bernard Arnault ise 178 milyar dolarlık servetiyle listede beşinci sırada yer aldı.

Trump, servetini ikiye katladı

ABD'de başkanlık koltuğuna ikinci kez oturan Donald Trump, sadece seçim zaferi kazanmakla kalmadı, servetini de ikiye katladı.

Trump'ın net serveti, 2,3 milyar dolardan 5,1 milyar dolara çıktı.

En fazla milyardere ev sahipliği yapan ülke ABD

ABD, 902 milyarderle dünyada en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti. Bu ülkeyi, 516 milyarderle Çin ve 205 milyarderle Hindistan izledi.

Sayısı 406'ya ulaşan kadınlar milyarderler, listenin yüzde 13,4'ünü oluşturdu. Dünyanın en zengin kadını 101 milyar dolarlık servetiyle ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın varisi Alice Walton oldu.

Milyarderlerin yaş ortalaması 66 olurken, en yaşlı milyarder 103 yaşındaki ABD'li sigorta kralı George Joseph olarak kayıtlara geçti.

Alman ilaç şirketi Boehringer Ingelheim'ın varisi 19 yaşındaki Johannes von Baumbach ise en genç milyarder olarak listede yer aldı.

Türkiye'den 31 isim listede

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den 31 isim yer aldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini ve listede 639'uncu sırada gösterildi.

Ülker'i, 4,3 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 3,2 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 3,1 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve 3,1 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak izledi.

Türkiye'den listede yer alan milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 65,05 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ayrıca listede, servetini yurt dışındaki şirketler aracılığıyla edinen 4 Türk de dikkati çekti.

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli havacılık şirketi Sierra Nevada Corporation'ın Başkanı Eren Özmen ve Üst Yöneticisi Fatih Özmen ile ABD'li yoğurt markası Chobani'nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi Hamdi Ulukaya milyarderler listesinde yer alan Türk isimlerden oldu.

Böylece Forbes'un Milyarderler Listesi'nde 35 Türk yer aldı.