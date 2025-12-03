Milyoner sayısı rekor kırdı: Saatte 109 kişi milyonerler kervanına katıldı

Türkiye’de bir yanda temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan geniş bir kesim giderek büyürken, diğer yanda yüksek gelir grubundaki artış dikkat çekiyor. Son veriler, ülkede her saat yaklaşık 109 kişinin milyonerler listesine eklendiğini, buna karşılık her 10 kişiden 2’sinin sosyal yardımlara ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, 2024 yılı sonunda sosyal yardım alan hane sayısı 4 milyon 574 bine ulaştı. TÜİK’in dört kişilik hane ortalaması üzerinden yapılan hesaplamaya göre, Türkiye’de 18 milyon 298 bin 736 kişi sosyal yardımlarla yaşamını sürdürüyor. Bu durum, gelir dağılımındaki uçurumun giderek derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Saatte 109 kişi milyonerler kervanına katıldı

Türkiye’de hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı Ekim 2025’te 2024 sonuna göre 784 bin 800 kişilik artış gösterdi. Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre yılbaşından bu yana her gün ortalama 2 bin 616 kişi milyoner oldu. Saatte 109 kişi milyonerler kervanına katıldı. Milyonerlerin toplam mevduatları ise aynı dönemde yüzde 40 artışla 14 trilyon 786 milyar liradan 20 trilyon 633 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan kişi sayısı son bir yılda ise 834 bin 30 kişilik artış gösterdi. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içinde ve dışında yerleşik kişilerin toplam sayısı Ekim 2025 itibarıyla 2 milyon 792 bin 728 kişiye çıktı. Ekim ayı itibarıyla mudi başına düşen ortalama mevduat, 7 milyon 388 bin lira oldu.

Yerleşik mudilerin toplam mevduatı 19 trilyon 250 milyar liraya aştı

Ekim ayında 1 milyon lira veya üzerinde parası olan yurt içi yerleşik mudilerin mevduatlarının 12 trilyon 238 milyar lirası yerel para cinsinde. Toplam mevduatların yüzde 59’u Türk Lirası şeklinde değerlendiriliyor.

4 trilyon 899 milyar 985 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 2 trilyon 111 milyar 788 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Böylece yurt içi yerleşik mudilerin toplam mevduatı 19 trilyon 250 milyar liraya aştı.

10 yılda yaklaşık ikiye katlandı

Ekonomik krizler her kesimi derinden etkilerken yardıma muhtaç kişi sayısı da hızla artıyor. 2014’te 2 milyon 274 bin haneye düzenli yardım yapılırken bu sayı aradan geçen 10 yılda yaklaşık ikiye katlanarak 4 milyon 574 bin haneye yükseldi.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si muhtaç durumda. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de en yüksek yüzde 20’lik gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48’i aşarken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun payı ise yüzde 6’larda kalıyor.