  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. ASELSAN üretti, Sağlık Bakanlığı yaygınlaştıracak: Toplu alanlarda kalp şok cihazı bulundurulacak
Takip Et

ASELSAN üretti, Sağlık Bakanlığı yaygınlaştıracak: Toplu alanlarda kalp şok cihazı bulundurulacak

Sağlık Bakanlığı, ASELSAN tarafından geliştirilen, havaalanı, toplu alanlar, AVM vb. her türlü yoğun nüfusun olduğu yerlerde kullanıma hazır tutulacak otomatik kalp şok cihazı projesini tanıttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ASELSAN üretti, Sağlık Bakanlığı yaygınlaştıracak: Toplu alanlarda kalp şok cihazı bulundurulacak
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü program çerçevesinde, hastaya zarar verme ihtimali olmayan, sesli uyarıyla uygulayıcıyı yönlendiren, basit kullanımlı cihaz ilk belirlenen yerlere yerleştirilmeye başlanacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geliştirilen cihazın muadillerinden üstün ve kullanım kolaylığı nedeniyle önemli bir aşama olduğunu, sunulan hizmetle de çok sayıda kişinin hayatının kurtarılmasının mümkün olacağını vurguladı. Bu arada, Bakan Kemal Memişoğlu, yerli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopterinin 2026 içinde ambulans helikopter olarak Sağlık Bakanlığı’nda kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Böylece, havacılık alanında ilk kez yerli geliştirme ve üretim büyük hava platformu sivil kullanım için ticari olarak devreye alınmış olacak. GÖKBEY, İçişleri Bakanlığı ve Orman Bakanlığı tarafından da sipariş edilmişti.

ASELSAN üretti, Sağlık Bakanlığı yaygınlaştıracak: Toplu alanlarda kalp şok cihazı bulundurulacak - Resim : 1

ASELSAN geliştirdi

ASELSAN tarafından geliştirilen Heartline OED (otomatik eksternal defibrilatör) cihazı, kalabalık yerlerde, bireylerin ulaşabileceği noktalarda tutulacak. Bir kişi kalbinin durduğundan şüphelenildiğinde kullanılabilecek. Bunun için ilk olarak 112 arandığında operatör bireyi yönlendirecek, kalp durmasından şüphelenilen bir durum varsa, yakınlardaki cihaza yönlendirecek. Cihazın hazır hale getirilmesi aşamasında ise cihaz Türkçe sesli yönlendirme yapıyor. Şok vermek için cihazın pedi yapıştırıldığında, içinde bulunan sensör kalp atışı olup olmadığını kontrol ediyor ve eğer nabız varsa şok vermiyor. Bu süreç, ambulans gelinceye kadar geçen sürede, bireyin hayatta kalma şansını artırıyor.

ASELSAN üretti, Sağlık Bakanlığı yaygınlaştıracak: Toplu alanlarda kalp şok cihazı bulundurulacak - Resim : 2

Bakan Memişoğlu: Cihaz vatandaşlarımızı o anın kahramanı yapabilecek donanımda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, cihazın ve programın tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, “ASELSAN imzalı bu yerli cihazlarımız: Kullanıcı dostu arayüzü, Türkçe sesli komut sistemi ve Sizi yönlendiren akıllı teknolojisiyle vatandaşlarımızı o anın kahramanı yapabilecek donanımdadır. Cihaz, ritmi analiz eder, şok gerekip gerekmediğine karar verir. Hazırladığımız "OED Yönetmeliği" ile 2026–2028 yıllarını kapsayan stratejik planımız çerçevesinde; havaalanları, AVM’ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bu cihazların bulundurulmasını kademeli olarak artıracağız” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Memişoğlu, halkı bu tür durumlar için bilgili olmaya ve dayanışmaya da çağırdı.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar da konuşmasında vatandaşların yardım etme imkanı bulduğu bir hizmetin sözkonusu olduğunu, kalbin durduğu bir durumda yaşam şansı verilmesinin mümkün hale geldiğini kaydetti. Eray Çınar, Türkiye’nin acil sağlık hizmetlerinde büyük bir güce ulaştığını belirterek, hizmete girecek GÖKBEY helikopterleriyle bu kapasitenin daha da artacağını vurguladı.

Tanıtım toplantısına, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu da katıldı.

2026’da GÖKBEY Sağlık Bakanlığı’nda hava ambulansı olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve üretilen GÖKBEY helikopterinin 2026 içinde ambulans helikopter olarak hizmete alınacağını açıkladı. Bakan Memişoğlu, “Motoru Türk mühendisinin aklı, yazılımı Türk yazılımcısının emeği, içindeki doktoru bu vatanın evladı... Gökbey havalandığında sadece bir hasta taşımayacak, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve özgüvenini de göklere taşıyacak” dedi.

GÖKBEY helikopteri, askeri olarak genel maksat helikopteri kullanımı yanında, Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından da sipariş edilmişti.

Hesaplarında 6 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandıHesaplarında 6 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandıGündem
TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleriYağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleriGündem

 

Sağlık
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık verilerinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık verilerinde yeni dönem
‘H3N2’ virüsü salgını Türkiye'de başladı mı? Uzmanından kritik uyarı
‘H3N2’ virüsü salgını Türkiye'de başladı mı? Uzmanından kritik uyarı
DSÖ'den obezite uyarısı: Zayıflama iğneleri çare değil
DSÖ'den obezite uyarısı: Zayıflama iğneleri çare değil
Biraz plan, çokça huzur: Sağlıklı beslenmenin en pratik yolu
Biraz plan, çokça huzur: Sağlıklı beslenmenin en pratik yolu
Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'ye yerleşti: Enfeksiyon hastalıkları artıyor
Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'ye yerleşti: Enfeksiyon hastalıkları artıyor
Gıda ve kimyasal zehirlenmelerde artış: Uzmanlar uyardı
Gıda ve kimyasal zehirlenmelerde artış: Uzmanlar uyardı