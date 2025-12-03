  1. Ekonomim
Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı

Çar II. Nikolay'ın annesine Paskalya hediyesi olan Faberge yumurtası rekor bir fiyatla satıldı.

Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
Dünyanın en nadir Faberge eserlerinden biri olan 'Kış Yumurtası', Londra’daki Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 30,2 milyon dolara alıcı bularak Rus mücevher evinin bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı eseri oldu.

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre, Faberge’nin ürettiği 50 imparatorluk yumurtasından yalnızca yedisi hâlâ özel koleksiyonlarda bulunuyor. Büyük kısmı kayıp ya da müzelere ait. 23 yıldır hiçbir imparatorluk yumurtası açık artırmaya çıkmamıştı.

Ağırlıklı olarak kaya kristalinden üretilen yumurta, buzla kaplı bir blok görünümü veriyor. Dış yüzeyinde platinden yapılmış kar tanesi motifleri ve elmas bulunuyor. İçinde ise beyaz kuvars ve anemon çiçekleriyle dolu küçük bir sepet var.

Kış Yumurtası, 1917 Rus Devrimi’nin ardından satılan birçok saray hazinesi arasında yer almıştı.

