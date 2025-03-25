Morgan Stanley, Türkiye için "beğen" duruşunu kaldırdı

Morgan Stanley'in Hande Küçük ve Arnav Gupta'nın da aralarında bulunduğu analistleri, Türkiye'nin ülke borçlanmalarına yönelik duruşlarını azalttıklarını ve risk primindeki artış nedeniyle Türkiye için “beğen” duruşunu kaldırdıklarını bildirdiler.

Analistlerin, Merkez Bankası'nın piyasaları yatıştırma konusunda proaktif davranması ve brüt rezervler gibi dış tamponları koruyabilecek olması nedeniyle “beğenmeme” duruşuna geçmeye karşı direndikleri görüldü.

Opsiyonlar yoluyla carry trade'i sürdürürken, yatırımcılara “beklemelerini” tavsiye eden analistler, "Asimetrik faiz koridorunun daha yüksek belirsizliklere karşı bir tampon olmaya devam etmesini bekliyoruz" dediler.

Döviz baskılarının sınırlı kalması ve enflasyonist baskıların hafiflemeye başlaması halinde Merkez Bankası'nın haziran ayında faiz indirimlerine yeniden başlayabileceğini söyleyen Morgan Stanley, yılsonu enflasyonunu yüzde 29 ve yılsonu politika faizini yüzde 33,5 olarak öngördü.

Morgan Stanley ayrıca, şimdiye kadar yaklaşık 20 milyar dolarlık offshore carry trade pozisyonunun çözüldüğünün tahmin edildiğini ve son gevşemeden önce 36,5 milyar dolarlık carry trade pozisyonu olduğunun öngörüldüğünü de belirtti.