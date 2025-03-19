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JPMorgan, Türkiye için yıl sonu faiz ve enflasyon tahminlerini yükseltti

Amerika'nın en büyük bankalarından olan JPMorgan, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararı sonrası kurdaki sıçramanın etkisiyle enflasyon ve faiz tahminini yükseltti.

Haber Merkezi
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JPMorgan, Türkiye için yıl sonu faiz ve enflasyon tahminlerini yükseltti
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JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası paylaştığı raporda enflasyon beklentisini revize etti.

Kurum dezenflasyon sürecinin daha yavaş hızda devam edeceğini bildirdi ve 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e, Mart ayı enflasyon beklentisini 2,3'ten yüzde 3,2'ye çekti.

Raporda TCMB'nin Nisan ayından itibaren her toplantıda 150 baz puan indireceğini öngörülerek yıl sonu faiz tahmini yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltildi.

TL'de yabancıların carry trade pozisyonlarının 35 milyar dolar, Türk devlet tahvillerinde yabancı payının 19,6 milyar dolar ve hisse senetlerinde yabancı oranının yüzde 37 ile 34,5 milyar dolar olduğu belirtildi.

 

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