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Morgan Stanley'den TCMB için faiz tahmini

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley, TCMB'den ocak ayında 250 baz puan faiz indirimi beklediğini açıklarken, öte yandan faiz indirse de reel politika faizinin 3-4 puan civarında kalacağını öngördü.

Haber Merkezi
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Morgan Stanley'den TCMB için faiz tahmini
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Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ocak'ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim daha yaparak faizi yüzde 45'e çeksebile, ocak ayında reel politika faizinin 3-4 puan civarında kalacağını öngördü.

"Mevsimsel olarak yüksek seyreden kira sözleşmesi yenileme oranları ve yeni yıl ücret ve maaş ayarlamalarının yansımaları nedeniyle, ocak ve şubat aylarında kira ve hizmet enflasyonunda daha yüksek bir ivme bekliyoruz" diyen Morgan Stanley, ocak ayı aylık enflasyonunun yüzde 4,5 olmasını (geçen yıl yüzde 6,7) beklediklerini vurguladı ve "Bu da yıllık enflasyonun yüzde 41,4'e (aralıktaki yüzde 44,4'den) gerilediği anlamına geliyor" dedi.

Morgan Stanley, TCMB'nin aylık enflasyon tahmini yüzde 5 seviyesindeyken, piyasa katılımcılarının aylık enflasyon için ortalama beklentelerinin yüzde 4,1 olduğuna işaret ederek, "Bu da ocak ayında yıllık enflasyon için yüzde 41-42 aralığına işaret etmektedir. 250 baz puanlık bir indirim daha yapılarak yüzde 45'e çekilmesi, ocak ayında reel politika faizinin 3-4 puan civarında kalmasını sağlayacaktır" dedi.

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