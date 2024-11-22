ABD'li devlerin TCMB faiz indirim tahminleri değişiyor

ABD’li dev yatırım kuruluşu Morgan Stanley, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından faiz indiriminde beklentisini erkene aldı.

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük, yatırımcılara yönelik yayımladığı analizde, “Daha yumuşak bir ton ve örtülü reel faiz yönlendirmesi. Merkez Bankası’nın gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine başlamaya hazırlandığı sinyalini veriyor” ifadelerini kullanırken, daha önce Ocak 2025 olarak açıkladıkları faiz indirim beklentisinin Aralık 2024’e çektiklerini açıkladı.

Küçük, sıkı para politikası duruşunun hala hâkim olduğu belirtirken, TCMB dün yaptığı Kasım 2024 PPK toplantısında arka arkaya sekizinci ayda da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50 seviyesinde bırakmıştı. Kara metninde ise enflasyondaki yavaşlamanın faiz indirimini sağlayacağı sinyali verilmişti.

Enflasyon beklentileri

Ekonomist Küçük, enflasyonun kasım ayında aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 46,5 ve aralıkta da aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 44,5’e gerilemesini beklediklerini açıklarken, bunun da aralıkta 200 baz puanlık faiz indirimi için alan açacağını ve reel faiz oranının pozitif bölgede kalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

“Enflasyondaki yavaşlama duraklarsa faiz indirimlerine ara verilebilir veya TCMB daha küçük adımlarla indirimlere devam edebilir” ifade yer alırken, ABD’li bir diğer yatırım kuruluşu Citi de dünkü raporunda faiz indirimi için aralık ayına işaret ederken, yurt içinde ekonomistler de bu yönde görüş bildirmişti.

JPMorgan da TCMB'den ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor

JPMorgan, dün yapılan TCMB PPK toplantısı sonrasında, ilk faiz indiriminin aralık ayında geleceğini öngördü.

JPMorgan ekonomistleri, TCMB'nin Aralık'tan sonra Eylül 2025'e kadar her toplantıda faizi 200 baz puan indirerek yüzde 30'a indireceğini öngördüklerini, ancak hız konusunda bazı belirsizliklerin bulunmaya devam ettiğini ifade ettiler.

JPMorgan'ın TCMB PPK toplantısı sonrası yaptığı Türkiye değerlendirmesi şöyle:

"Türkiye yerel piyasalarında ticaretin bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz. İkinci çeyreğin başından bu yana, 'acil durum seviyesinde' bir para politikası sıkılaştırmasının, döviz rezervlerinin hızlı bir şekilde yeniden inşasının ve dolarsızlaşmanın yerel piyasa getirileri için balast sağlayacağı görüşüyle Türk yerel varlıklarında yükseliş görüşünü koruduk. Şimdi, TCMB politika döngüsünün bir sonraki aşamasına girerken ve gelişmekte olan piyasalar için artan dış riskler zemininde gelecek toplantılarda politika gevşemesine başlarken, dövizde daha küçük boyutlu uzun pozisyonlar ve faizlerde daha kısa vadeli bir risk ile yükseliş pozisyonlarımızı ayarlamanın ve azaltmanın ihtiyatlı olduğunu düşünüyoruz.

Asgari ücretin 2025'te artırılması ve TCMB'nin faiz indirimi gibi yaklaşan katalizörler, 2025'te Türkiye yerel piyasalarının temel itici güçleri olacaktır. Türk lirası piyasası şu anda neredeyse tamamen aralık ayında 250 baz puanlık bir TCMB indirimini ve 25 sonunda yüzde 30'un hemen üzerindeki politika faizlerini fiyatlıyor. Ekonomistimiz de ilk indirim tahminini aralık ayına kaydırdı ve hız konusunda bazı belirsizlikler olsa da eylül ayına kadar politika faizini yüzde 30'a çekmek için ardışık 200bp'lik indirimler bekliyor"