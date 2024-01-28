Motorlu taşıtlar vergisi için son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi ne kadar?

MTV ödemesinin son günü ne zaman?

2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 31 Ocak’ta sona erecek.

MTV ödemesi ne kadar?

MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.