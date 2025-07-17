Adana Çiftçiler Birliği’nden TMO’ya çağrı: Mısırda taban fiyat en az 12,50 TL olmalı

VEYSEL AĞDAR

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaklaşan mısır hasadı öncesinde üreticilerin artan maliyetler ve dış ticaret kararları nedeniyle büyük belirsizlik yaşadığını belirterek, 2025 sezonu için en az 12,50 TL/kg taban fiyat talep etti.

Doğru, ortalama 1.200 kilogram/dekar verim ve kilogram başına 9,26 TL üretim maliyeti hesapladıklarını, çiftçinin yüzde 35 kâr elde edebilmesi için 12,50 TL/kg seviyesinde bir fiyatın adil olacağını söyledi. Toprak mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2023 yılında ton başına 6000 TL alım fiyat açıkladığını, geçen yıl piyasaya müdahil olmadığını vurgulayan Doğru, bu yıl rekolte kayıpları göz önüne alınarak en az ton başına 12 bin 500 TL alım fiyatı beklediklerini söyledi.

Başkan, üreticiye güven verecek bir fiyat açıklamasının gecikmemesi gerektiğini vurguladı. TMO’nun resmi fiyat açıklamasını ne zaman yapacağı; hasadın gidişatı ve adeta stratejik ipucu niteliğinde olacak. Şuan mısırın kilosu ticaret borsalarında serbest piyasada 11 -12 TL arasında işlem görmekte.

Çukurova’da hasat Ağustos’ta başlayacak

Bu yıl mısır hasadının Ağustos ayının ilk haftasında Çukurova’dan başlamasının beklendiği kaydeden Doğru, çiftçilerden alınan saha verileriyle oluşturulan maliyet analizinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; “Çiftçimizin üretimden vazgeçmemesi, ülkemizin gıda güvenliği açısından stratejik öneme sahip olan mısır üretiminin sürdürülebilirliği için, TMO’nun gecikmeden ve üretici beklentisini karşılayacak düzeyde alım fiyatı açıklaması elzemdir. ”

Hasat öncesi ithalat kararı kaygı yarattı

Türkiye’nin geçen yıl yaklaşık 8,5 milyon ton dane mısır ürettiğini hatırlatan Doğru, 2024 sezonunda kuraklık ve su sıkıntısı nedeniyle yaklaşık yüzde 15 rekolte düşüşü beklediklerini ifade etti. Buna rağmen 14 Temmuz’da açıklanan 500 bin tonluk vergisiz ithalat izni, üreticiler arasında endişeye yol açtı. Doğru, hasada yalnızca 20 gün kala alınan bu kararın, üretici psikolojisi üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirterek, “Alternatif ürünlerde don zararı yaşayan, kurak geçen kış nedeniyle su bulmakta zorlanan ve yüksek faiz ortamında üretim finansmanına erişemeyen çiftçilerimiz için bu karar büyük hayal kırıklığı oldu” dedi.

Mısırda 2025 üretim maliyeti ve fiyat beklentisi (Kg/TL)

Kalem Değer

Ortalama verim (kg/da) 1.200

1 kg mısır üretim maliyeti 9,26

Hedeflenen çiftçi kârı oranı (%) 35

Beklenen taban fiyat 12,50