MSB, 16 bin sözleşmeli er alacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında 16 bin sözleşmeli er alımı gerçekleştirecek.

Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı. Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.