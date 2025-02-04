Muğla ocakta 80,5 milyon dolat ihracat gerçekleştirdi

Ege İhracatçı Birlikleri, 2025 yılının ilk ayında 1 milyar 476 milyon dolarlık ihracata imza atarken, EİB, 2024 yılı ocak ayındaki 1 milyar 472 milyon dolarlık ihracatını korudu. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7’si Ocak ayında ihracatını artırırken, 5’i 2024 yılı Ocak ayı performansının gerisinde kaldı.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ocak ayında 104,5 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırma başarısı gösterdi. Egeli madenciler 2025 yılına güzel bir giriş yaptı. 2024 yılını başarılı bir şekilde geride bırakan Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2025 yılına da güzel bir giriş yaptı. EMİB’in ocak ayında ihracatı yüzde 12’lik gelişim göstererek 89,7 milyon dolardan 101 milyon dolara ilerledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ocak ayını 36,3 milyon dolarlık ihracatla geride bırakırken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ocak ayında ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan ihracatın yüzde 15’lik artışla 129 milyon dolardan 149 milyon dolara çıktığı ve Almanya’yı geçerek birinci sıraya yükseldiği görülüyor. 2024 yılı Aralık ayında da Almanya’yı geçen ABD 2025 yılında zirvenin en güçlü adayı olduğunu göstermiş oldu. EİB’den en çok ihracat yapılan ikinci ülke 145,8 milyon dolarla Almanya olurken, üçüncü sıranın sahibi 94 milyon dolarla İtalya oldu. İngiltere 72,5 milyon dolarlık taleple dördüncü sıraya adını yazdırırken, beşinci basamakta 67 milyon dolarla İspanya görüldü.

Eskinazi: "Bu şartlarda mevcudu korumak başarı"

Yüksek enflasyon ve düşük döviz kuru ortamında ihracatçıların müşterilerini kaybetmemek için maliyetine hatta zaman zaman zararına ihracata devam ettiklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisinin şartlarında mevcudu korumanın başarı olduğunun altını çizdi.

"İhracatı zıplatmak için hala şansımız var" diyen Eskinazi, "Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için ortalama yüzde 10 ihracat artışı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için ihracatçılar olarak rekabetçi kura ihtiyacımız var. Bu gerçekleşmediği takdirde ihracatta artışlar zamanla kan kaybedecek hatta ihracat rakamları eksiye düşecektir. İhracat düştüğünde istihdamda azalacak. Emek yoğun sektörlerde istihdamdaki azalışı son 2 yıldır yaşıyoruz. İhracatın hedefler doğrultusunda artması için bir an evvel tedbirlerin alınması gerekir" diye konuştu.