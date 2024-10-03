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MÜSİAD Nijerya'daki iş insanlarıyla buluştu! Mutabakat Zaptı imzalandı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir araya gelerek Türkiye'deki yatırım fırsatlarını tanıttı. MÜSİAD ile Nijerya'daki Dünya Ticaret Merkezi arasında ticaret alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Haber Merkezi
AA
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MÜSİAD Nijerya'daki iş insanlarıyla buluştu! Mutabakat Zaptı imzalandı
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, MÜSİAD temsilcileri ve Nijerya'daki iş insanları katıldı.

MÜSİAD Nijerya Şube Başkanı Tevfik Demirel, AA muhabirine, resepsiyonda Nijeryalı iş insanlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattığını belirtti. Demirel, iş insanlarına MÜSİAD'ın potansiyel katkılarına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

"En yakında zamanda, özellikle 2025 yılında Nijerya'da 'Türkiye Yılı' olmuş olacak"

Resepsiyonda, Türkiye'de kasım ayı sonunda yapılacak MÜSİAD EXPO tanıtımının da yapıldığını söyleyen Demirel, "Biz, Türkiye-Nijerya arasındaki düşük ticaret hacmini yükseltmeye çalışıyoruz. Bunun için yapmış olduğumuz çalışmalarda en yakında zamanda, özellikle 2025 yılında Nijerya'da 'Türkiye Yılı' olmuş olacak." dedi.

Resepsiyonunda sonunda MÜSİAD ile Nijerya'daki Dünya Ticaret Merkezi arasında ticaret alanında mutabakat zaptı imzalandı.

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