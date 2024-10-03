Galatasaray, Letonya'da üstünlüğünü koruyamadı
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, konuk olduğu Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Letonya ekibi Rigas Skola (RFS) ile karşılaştı.
Daugava Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Maçta Galatasaray'ın gollerini; 12'de Mertens, 38'de Yunus Akgün attı. RFS'nin sayıları 40'ta İkaunieks, 55'te Odisharia'dan geldi.
Mücadelede 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Sarı-kırmızılı ekip, böylece Avrupa Ligi'nde puanını 4'e çıkardı. RFS de organizasyondaki ilk puanını elde etti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında 23 Ekim Çarşamba günü Rams Park'ta İsveç ekibi Elfsborg ile kozlarını paylaşacak.