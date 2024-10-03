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PFDK'dan Okan Buruk'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a para cezası verdi.

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PFDK'dan Okan Buruk'a para cezası
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TFF'den yapılan açıklamada, Okan Buruk'a Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

Aynı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat yüzünden Galatasaray Kulübünün tribün kapatma cezası aldığı belirtildi.

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'nin ise Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 117 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Beşiktaş Kulübüne, Bellona Kayserispor ile yapılan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 288 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı. Aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları yüzünden Kayserispor Kulübüne de 336 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Trabzonspor'un ise kulübün internet sitesinden yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 300 bin lira para cezası aldığı bildirildi.

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