Beşiktaş'tan deplasman yasağı için UEFA'ya başvuru

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız ile Olimpik Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stada ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımızın statta yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.