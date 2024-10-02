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Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçında olay! Maç ertelendi

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle yarına ertelendi.

Haber Merkezi
AA
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Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçında olay! Maç ertelendi
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Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle durdu.  

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu.

Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı. 

Karşılaşmanın yarına ertelendiği açıklandı. 

 

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