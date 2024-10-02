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Bakan Bolat, ESDER heyetini kabul etti: Fikir alışverişinde bulunduk

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus ve heyetiyle bir araya gelerek esnafın sorunlarına dair çözüm önerilerini değerlendirdiklerini ve her zaman esnafın yanında olacaklarını vurguladı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Bolat, ESDER heyetini kabul etti: Fikir alışverişinde bulunduk
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 Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus ve heyetini kabul etti. Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde ESDER tarafından hazırlanan 'Esnaf ve Sanatkarın Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu' başlıklı çalışmalarını ele alarak fikir alışverişinde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak, her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya ve sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi. 

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