Net uluslararası rezervler 2.33 milyar dolarla tarihi dipte

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası verileri 14 Mayıs seçimleri öncesinde IMF tanımlı net uluslararası rezervlerin bir haftada 4.45 milyar dolar azalarak 2 milyar 326 milyon dolara gerilediğini ortaya koydu. Net uluslararası rezervler 2.33 milyar dolara inerek tarihi en düşük seviyesini gördü. Piyasa uzmanları rezervlerin bu derece gerilemesinin endişe yarattığına dikkat çekti. Merkez Bankası Şubat 2002 yılı başından bu yana net rezerv verileri tutuyor. 2002 yılının ilk beş haftası negatif olan net rezervler daha sonra hep artıda seyreden rezervler o dönemden sonra hiçbir tarihte 2.33 milyar dolara gerilemedi.

Yılbaşından bu yana kayıp 25.2 milyar dolar

Net rezervlerde bir haftalık bu denli yüksek kayıp en son 7 Nisan haftasında 4.7 milyar dolarlık düşüş ve öncesinde ise 29 Ağustos 2022 haftasındaki 6.3 milyar dolarlık düşüşte görülmüştü. Net rezervler 5 Mayıs haftasındaki 419 milyon dolarlık yükselişi hariç son 8 haftadır sürekli geriliyor. Yılbaşından bu yana net uluslararası rezervlerdeki kayıp ise 25.2 milyar dolar oldu. 30 Aralık 2022 haftasında net uluslararası rezervler 27 milyar 554 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası’nın rezerv artırıcı önlemlerine geçen hafta bankaların döviz satışlarına getirilen kısıtlamalara rağmen bir haftada böylesi sert rezerv kaybı yaşamasını piyasa uzmanları kurun kontrol altında tutulabilmesi için yapılan satışlara bağladı. Verilerin 14 Mayıs seçimleri öncesinde kurun çok da yükselmesini istemeyen Merkez Bankası’nın rezervlerden satış yapmayı tercih ettiğini gösterdiğini kaydeden uzmanlar bu hafta bankacılık sektörüne döviz ve altın alımlarına karşı getirilen kısıtlamaların pazartesi günü yeni haftayla birlikte artabileceği uyarısında da bulundular.

Toplam rezervler 9 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri ise 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 5 milyon dolar azalarak 105 milyar 127 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara indi.