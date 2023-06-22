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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,3 azalışla 33.951,52 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 azalarak 4.365,69 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,21 kayıpla 13.502,20 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yaptığı sunumda, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

yapay zeka ile ilgili hisse senetlerindeki azalış endekslerdeki düşüşte etkili olurken, Nvidia hisselerindeki yüzde 2'ye yakın, Microsoft hisselerindeki yüzde 1,3 ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisselerindeki yüzde 2'nin üzerinde değer kaybı dikkati çekti.

Barclays'in not indirimi sonrası Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 5,5 düşerken, ABD Federal Ticaret Komisyonunun dava açmasının ardından Amazon'un hisselerinde de yüzde 1'e yakın azalış görüldü.

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