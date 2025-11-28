Nexans Türkiye, Ar-Ge ve inovasyonda öncü rol üstleniyor

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Şirket, Ar-Ge çalışmalarını özellikle ileri kablo teknolojileri, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir elektrifikasyon çözümlerine odaklıyor. Tuzla fabrikası, Endüstri 4.0 uygulamalarında gösterdiği başarıyla “En Dijital Fabrika” ödülünü alarak dijital dönüşümde öncü konumunu pekiştirdi.

Şu anda devam eden 15 Ar-Ge projelerinn olduğuna değinen Nexans Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Atilla Kurtiş, “Bu yoğun yatırım ve odaklanma, şirket içinde bir inovasyon kültürü oluşmasını sağlıyor; her yeni ürün geliştirme sürecinde, deneyimli mühendislerimiz global Nexans ağının bilgi birikimiyle birlikte çalışarak yaratıcı çözümler üretiyor. Bir diğer fark yaratan unsur, ileri teknoloji Ar-Ge altyapımız. Ar-Ge laboratuvarlarımız kapsamında yer alan Yangın Güvenliği Laboratuvarımız ve HD 620 Test Laboratuvarımız, TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş ve ISO 17025 standardına göre akredite edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Rekabet gücünü artırıyor

Sürdürülebilirlik stratejilerinin merkezinde düşük karbonlu hammaddeler, geri dönüştürülmüş malzemeler ve enerji verimliliği projelerin yer aldığının altını çizen Nexans Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Atilla Kurtiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla bakır ve alüminyum geri kazanımı sağlanırken, operasyonel verimlilik artırılarak çevresel etki azaltılıyor. Nexans Türkiye, Ar-Ge ve inovasyonu yalnızca yeni ürün geliştirmek için değil, operasyonel süreçleri iyileştirmek ve uzun vadeli değer yaratmak için de kullanıyor. Bütün bu çalışmalar, şirketin Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası hâline getirmesini sağlıyor. Nexans Türkiye, teknoloji, çevre ve inovasyonu bir araya getirerek hem Türkiye’de hem de global pazarlarda rekabet gücünü artırıyor.”