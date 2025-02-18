Nutella'nın mucidi 14 Şubat'ta hayatını kaybetti

İtalyan medyasının “Nutella’nın babası” olarak adlandırdığı Rivella, efsaneleşen fındık kremasının geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

Ferrero’da 1952’de göreve başladı

Francesco Rivella, Nutella’nın piyasaya sürülmesinden 12 yıl önce 1952 yılında İtalyan çikolata ve şekerleme devi Ferrero’da çalışmaya başladı. O dönemde 25 yaşında olan Rivella, Torino’da bromatolojik kimya alanında eğitimini yeni bitirmişti.

Ferrero’nun “kimya odasında” görev yapan Rivella, markanın ikonik ürünlerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Ham maddeleri analiz ederek yeni ürünler ortaya çıkarmak için karışımlar üzerinde çalışan Rivella ve ekibi, sürekli deneyler yaptı.

Kariyeri boyunca Ferrero’da yükselen Rivella, şirketin kıdemli yöneticilerinden biri oldu. Ferrero, 1946 yılında Pietro Ferrero tarafından kurulmuştu. Rivella, şirketin yönetimini devralan Pietro’nun oğlu Michele Ferrero ile yakın çalıştı ve onun sağ kolu olarak görev yaptı.

Nutella nasıl ortaya çıktı?

Nutella’nın kökeni, ilk olarak 1946’da üretilen ve “Giandujot” adı verilen bir fındık ve çikolata karışımına dayanıyor. Bu tatlı hamur, dilimlenip ekmeğe sürülebilen bir forma sahipti ve adını yerel bir karnaval karakterinden alıyordu.

1951 yılında Giandujot, daha kolay sürülebilen kremsi bir forma dönüştürülerek “SuperCrema” adıyla yeniden piyasaya sürüldü. 1964 yılına gelindiğinde ise tarifte yapılan yenilikler, bugün dünyaca ünlü Nutella’nın ilk kavanozunun ortaya çıkmasını sağladı.