OECD’den Türkiye’ye büyüme uyarısı: Enflasyon beklentisi yükseldi

OECD, Türkiye'nin uyguladığı makroekonomik istikrar politikalarının iç talebi yavaşlatması nedeniyle, bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye'de ekonomik büyümenin 2024 yılında yüzde 3,5'e, 2025 yılında ise yüzde 2,6'ya gerileyeceğini bildirdi.

OECD, mayıs ayında yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda ise Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3,4 büyüyeceğini, 2026'da büyümenin yüzde 3,2 olacağını öngörmüştü.

"Sıkılaşan finansal koşullar ve devam eden mali konsolidasyon hane halkı tüketimini sınırlayacaktır. Deprem sonrası yeniden yapılanmanın etkileri geçtikçe yatırım ve kamu tüketimi de yavaşlayacaktır" değerlendirmesini yapan OECD, ancak, dış ortamdaki iyileşme ve uluslararası turizmdeki canlanmanın devam etmesi sayesinde ihracatın artmasının beklendiğini vurguladı.

OECD, istikrar politikalarının etkilerinin azalmasıyla GSYH büyümesinin 2026 yılında toparlanarak yüzde 4'e ulaşacağını tahmin etti.

“Enflasyonda yukarı yönlü riskler devam ediyor”

"Maliye ve para politikası karışımı haklı olarak sıkı olurken, enflasyon hedefe doğru sağlam bir şekilde ilerleyene kadar da böyle kalmalıdır. Fiyatlarda süregelen ılımlı seyre rağmen, yüksek enflasyon beklentileri ve güçlü atalet enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri devam ettirmektedir" diyen OECD, yapısal reformların, makroekonomik çerçevenin istikrara kavuşturulmasının ve uzun vadeli büyüme potansiyelinin artırılmasına yönelik mevcut çabaların büyümeyi daha da destekleyebileceğini de belirtti. "Özellikle işgücü piyasası reformu, yüksek kaliteli kayıtlı iş yaratımının artırılmasına yardımcı olacaktır" diye ekledi.

Temel risk: Gevşeme

"İşsizlik biraz artacak ancak yüzde 9 civarında kalacaktır" tespitinde de bulunan OECD, "Enflasyonu kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin etkisi olacaktır, ancak yine de enflasyon sadece kademeli olarak düşecek ve tahmin dönemi boyunca yüzde 5'lik hedefin üzerinde kalacaktır. Görünüme ilişkin temel risk, mevcut makroekonomik istikrar politikalarının gevşetilmesi ihtimalinden kaynaklanmaktadır; bu durum daha yüksek enflasyona ve daha fazla istikrarsızlığa yol açabilir. Buna karşılık, mali, finansal ve parasal politikalarda daha fazla güvenilir politika iyileştirmeleri yatırımcıların hissiyatını iyileştirebilir ve büyümeyi güçlendirebilir" dedi.

Enflasyon beklentisi yükseldi, işsizlik düştü

Enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği Türkiye'de politika faizinin 2025'in ilk çeyreğine kadar yüzde 50'de kalması ve ardından enflasyonist baskıların azalmasıyla 2026'nın ikinci yarısından itibaren yüzde 20'ye düşmesini bekleyen OECD, 2024 yılı için ortalama enflasyon tahminini yüzde 59,3, 2025 için yüzde 29,7 ve 2026 için yüzde 17,2 olarak duyurdu.

Mayıs raporunda 2024 ortalama enflasyon beklentisi yüzde 55,5, 2025 için ise yüzde 28,7 olmuştu.

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 8,8 olacağını öngören OECD, 2025'de yüzde 9,0'a çıkmasını beklediği işsizliğin 2026'da yüzde 8,6'ya gerileyeceğini tahmin etti.

Mayıs ayı raporunda 2024 için işsizlik oranı yüzde 9,3, 2025 için ise yüzde 10,0 olarak tahmin edilmişti.