Goldman’dan enflasyon yorumu: TCMB bunu dikkate almak zorunda!

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, kasım ayı enflasyon verilerine yönelik bir değerlendirme yayımladı.

Beklentilerin üzerinde yüzde 2,24 açıklanan aylık enflasyonun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi için kuruluşun öngörüsüne yönelik ocak ayında başlaması tahminlerine uyumlu olduğu değerlendirmesinde bulundular.

"Yavaşlamada iki veri görülmeli"

Goldman Sachs’ın yayımladığı notta, “Öncelikle, TCMB’nin aylık enflasyon eğiliminde kayda değer bir yavaşlama gösteren en az iki enflasyon verisi görmesi gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz” denilirken, “İkinci olarak, arz şoklarından kaynaklanan yüksek gıda enflasyonu para politikasının kontrolü dışında kabul edilse de mevcut ortamda ikincil etkilerin güçlü olma olasılığının yüksek olması nedeniyle TCMB’nin bu kez bunu dikkate almak zorunda kalacağını düşünüyoruz" diye de belirtildi.

Gıda fiyatlarındaki yüksek seviyeye dikkat çekildi

Raporda, gıda enflasyonuna yönelik, “Gıda fiyatları oldukça dikkat çekici ve Türkiye’de yüksek seyretmeye devam eden enflasyon beklentilerini yönlendiriyor. TCMB’nin aralık ayında faiz indirimine gitmesi, gıda enflasyonunun yükseldiği bir ortamda erken bir adım olarak görülebilir ve yeniden dolarizasyon riski doğurabilir. Ayrıca, şokun kendisi geçici olsa da yüksek enflasyon rejimlerinde bu tür şokların geçişkenliği artar ve TÜFE’nin çekirdek bileşenine daha kolay yansır” değerlendirmesi de yapıldı.