  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Goldman’dan enflasyon yorumu: TCMB bunu dikkate almak zorunda!
Takip Et

Goldman’dan enflasyon yorumu: TCMB bunu dikkate almak zorunda!

Goldman Sachs, Türkiye’nin kasım ayı enflasyonu verisi sonrası değerlendirmede bulundu. Dev yatırım kuruluşu, TÜİK TÜFE verilerinin daha önce öngörülen TCMB’nin ocak ayında faiz indirimi tahminleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Analizde ayrıca gıda fiyatlarındaki yüksek seyir de vurgulandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Goldman’dan enflasyon yorumu: TCMB bunu dikkate almak zorunda!
Takip Et

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, kasım ayı enflasyon verilerine yönelik bir değerlendirme yayımladı.

Beklentilerin üzerinde yüzde 2,24 açıklanan aylık enflasyonun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi için kuruluşun öngörüsüne yönelik ocak ayında başlaması tahminlerine uyumlu olduğu değerlendirmesinde bulundular.

"Yavaşlamada iki veri görülmeli"

Goldman Sachs’ın yayımladığı notta, “Öncelikle, TCMB’nin aylık enflasyon eğiliminde kayda değer bir yavaşlama gösteren en az iki enflasyon verisi görmesi gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz” denilirken, “İkinci olarak, arz şoklarından kaynaklanan yüksek gıda enflasyonu para politikasının kontrolü dışında kabul edilse de mevcut ortamda ikincil etkilerin güçlü olma olasılığının yüksek olması nedeniyle TCMB’nin bu kez bunu dikkate almak zorunda kalacağını düşünüyoruz" diye de belirtildi.

Gıda fiyatlarındaki yüksek seviyeye dikkat çekildi

Raporda, gıda enflasyonuna yönelik, “Gıda fiyatları oldukça dikkat çekici ve Türkiye’de yüksek seyretmeye devam eden enflasyon beklentilerini yönlendiriyor. TCMB’nin aralık ayında faiz indirimine gitmesi, gıda enflasyonunun yükseldiği bir ortamda erken bir adım olarak görülebilir ve yeniden dolarizasyon riski doğurabilir. Ayrıca, şokun kendisi geçici olsa da yüksek enflasyon rejimlerinde bu tür şokların geçişkenliği artar ve TÜFE’nin çekirdek bileşenine daha kolay yansır” değerlendirmesi de yapıldı.

Aralıkta faiz indirimi rafa mı kalktı? İşte ABD'li devin tahminiAralıkta faiz indirimi rafa mı kalktı? İşte ABD'li devin tahminiEkonomi
İki dev banka enflasyon sonrası faiz indirimi beklentilerini açıkladıİki dev banka enflasyon sonrası faiz indirimi beklentilerini açıkladıEkonomi
Capital Economics: TCMB'nin gelecek yıla kadar faiz indirmesi olası değilCapital Economics: TCMB'nin gelecek yıla kadar faiz indirmesi olası değilEkonomi
Ekonomi
MESS-Birleşik Metal münferit toplu iş sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadı
MESS-Birleşik Metal münferit toplu iş sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadı
İÇASİFED/Süleyman Ekinci: Faiz getirisi yüzde 50, sanayici bu ortamda yatırım yapmak istemiyor
İÇASİFED/Süleyman Ekinci: Faiz getirisi yüzde 50, sanayici bu ortamda yatırım yapmak istemiyor
OECD’den Türkiye’ye büyüme uyarısı: Enflasyon beklentisi yükseldi
OECD’den Türkiye’ye büyüme uyarısı: Enflasyon beklentisi yükseldi
Gıda ile temaslı mı değil mi YGM raporunda süre sıkıntısı
Gıda ile temaslı mı değil mi YGM raporunda süre sıkıntısı
AK Parti'den son dakika 'refah payı' açıklaması: Erdoğan devreye girecek mi?
AK Parti'den son dakika 'refah payı' açıklaması!
Türkiye'nin kasımda ihracatını en fazla artırdığı ülke İtalya oldu
Türkiye'nin kasımda ihracatını en fazla artırdığı ülke İtalya oldu