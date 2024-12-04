Aralıkta faiz indirimi rafa mı kalktı? İşte ABD'li devin tahmini

Morgan Stanley, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıklanan enflasyon verisinin ardından, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son iletişimi ışığında, enflasyon rakamlarının aralık ayında ölçülü bir faiz indirimiyle hala uyumlu olduğunu belirten banka, "Para Politikası Kurulu'nun PPK'nın 26 Aralık'taki toplantısında kademeli faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyoruz" şeklinde ifade etti.

Aralık ayından itibaren 200 baz puanlık indirim hızı tahmininin korunduğuna dikkat çeken banka, "Ancak manşet enflasyonda art arda üçüncü bir artış göz önüne alındığında, PPK gelecek yıl için “şahin” bir indirim döngüsünün sinyalini vermek için daha küçük bir indirimi (150 baz puan) tercih edebilir" şeklinde açıkladı.

2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26

ABD'li banka Morgan Stanley, enflasyon öngörülerini de açıkladı ve şöyle belirtti: Enflasyon tahminimizi 2024 yıl sonu için yüzde 45,1 olarak belirledik ve 2025 yıl sonu için enflasyonu yüzde 26, nihai faiz oranı yüzde 28,5 olarak beklemeye devam ediyoruz.