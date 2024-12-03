Capital Economics: TCMB'nin gelecek yıla kadar faiz indirmesi olası değil

Capital Economics'ten Nicholas Farr, enflasyon verileri sonrası geçtiği notta, enflasyonun beklenenden daha az gerilemesinin ardından Türkiye'de bu ay faiz oranlarında bir indirime gidilmesinin olası görünmediğini yazdı.

Farr’a göre, bugün açıklanan verilerde fiyatlar kasım ayında yüzde 47,1 oranında artarak ekim ayı enflasyon oranına kıyasla sadece hafif bir düşüş gösterdi. Bu da yılsonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük tahmininin üzerinde gerçekleşeceği ve faiz belirleyicilerinin aralık ayındaki politika toplantısında faizleri sabit tutma ihtimalinin artacağı anlamına geliyor.

Farr yaptığı değerlendirmede, “Faiz indirimlerinin 2025 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı yönündeki tahminimizi koruyoruz” dedi.