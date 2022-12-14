Ole Hansen: Altın yeni rekorlar görebilir, petrolde düşüş sınırlı kalır

Elif KARACA

SAXO Bank Emtia Bölüm Başkanı Ole Hansen küresel emtia fiyatlarında mevcut seviyeleri ve 2023 beklentilerini EKONOMİ gazetesine değerlendirdi. Kısa vadede, petrol piyasası ve traderların ağırlıklı olarak yılsonuna ve pozisyon ayarlamalarının fiyatlar üzerinde önemli etkiye neden olabileceği riskine odaklanacaklarını belirten Hansen, Rusya’nın tavan fiyata tepki olarak üretimi kısması halinde piyasanın yeniden güç kazanacağını söyledi. Mevcut seviyelerden düşüşün sınırlı olduğunu vurgulayan Hansen, fiyatların daha fazla düşmesi durumunda OPEC+’ın muhtemelen fiyatları destekleyeceğini de ekledi. Dolardaki yükseliş göz önüne alındığında altının 2022’de son derece iyi bir performans gösterdiğini belirten Hansen, önümüzdeki yıl ons fiyatının 2000 doların üzerinde yeni rekor seviyeleri görebileceğine dikkat çekti. Kuzey yarımküredeki yüksek hasat, tahıl koridoru gibi nedenlerle fiyatlarda ekimden bu yana ciddi bir düşüş gerçekleştiğini, ancak bu gelişmelerin tamamının fiyatlandığını ve piyasanın odağının 2023’ün ilk çeyreğinde Güney Yarımküre’deki üretime çevrildiğini belirtti. Hansen küresel resesyon beklentileri ve Çin’in inşaattan aktivitesinden uzaklaşarak enerji güvenliğinin desteklenmesi ve yeşil dönüşüme odaklanması beklendiğinden 2023’ün demir ve çelik açısından çok güçlü bir yıl olmayacağını söyledi.

Petrol fiyatları açısından önümüzdeki günlerde hangi faktörler etkili olacak?

Varil başına fiyat aralığı ne olabilir? Petrol piyasası ve traderlar ağırlıklı ola- SAXO Bank Emtia Bölüm Başkanı Ole Hansen petrolde Rusya’nın tavan fiyata tepki olarak üretimi kısması halinde piyasanın yeniden güç kazanacağını ve mevcut seviyelerden düşüş olasılığının sınırlı olduğunu belirtirken, 2023'te altının ons fiyatının 2000 doların çok üzerinde yeni rekor seviyeleri görebileceğini söylüyor. 2023, demir-çelik gibi inşaata bağımlı emtia için iyi bir yıl olmayabilir Demir ve çelik açısından sizce nasıl bir yıla hazırlanıyoruz? 2023'ün inşaata bağımlı emtialar için iyi bir yıl olacağını düşünmüyorum. Bunun ilk nedeni küresel resesyon beklentileri ve buna bağlı olarak genel aktivite düzeyinin yavaşlayacak olması. Bir diğer neden ise Çin kaynaklı. Çin’in inşaat faaliyetlerinden uzaklaşarak enerji güvenliğinin desteklenmesi ve yeşil dönüşüme odaklanması bekleniyor. Batarya, elektrik motorları, güneş enerjisi teknolojileri, rüzgar türbinleri ve hidrojen üretimini içeren yeşil dönüşümde ise özellikle bakır, nikel, alüminyum ve gümüşe odaklanılması söz konusu olacaktır. rak yılsonu pozisyon ayarlamalarının fiyatlar üzerinde büyük bir etkiye neden olma riskine odaklanacak. Son haftalarda gördüğümüz zayıflık, küresel resesyon riskine dair endişelerden çok kısa vadeli momentum güdümlü işlemcilerin yaptığı satışlardan kaynaklandı. Yılsonundan önce piyasa, Rusya'nın tavan fiyata vereceği tepkiye odaklanabilir ve Rusya’nın üretimi kısmaya karar vermesi halinde, piyasanın yeniden güç kazandığını görebiliriz. Aksi takdirde mevcut seviyelerden düşüşün sınırlı olduğuna inanıyorum. Fiyatların daha fazla düşmesi durumunda OPEC+ muhtemelen fiyatları destekleyecektir, ABD yönetiminden stratejik rezerv adımı da beklenebilir.

Küresel ekonomik belirsizlik ve artan jeopolitik gerilimlerin enflasyonun bir süre daha yüksek kalmasını sağlaması ve bunun da altını desteklemesi bekleniyor. Sizce altın için 2023, 2022'den daha güçlü bir yıl olur mu?

Altın, dolar ve tahvil getirilerinde son yıllarda görülen en büyük artışa rağmen 2022 boyunca son derece güçlü bir performans gösterdi. Gerçek şu ki yatırımcılar, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almadaki başarısızlığına karşı korunma arayışıyla talep gösteriyor. Gelecek yıl için, küresel ekonomik görünümde kötüleşmeyle birlikte tahvil getirileri ve dolarda yeni zirvelerin görüldüğü, enflasyonun ise şu anda Fed ve piyasa tarafından fiyatlandırılan seviyelerin üzerinde olacağı bir tablo söz konusu olabilir. Dolar dışındaki diğer para birimlerinde ise, hisse senedi ve tahvillerde görülen kayıplara karşı öne çıkan altın pozitif getiri sağladı. Altının 2023'te 2000 doların çok üzerinde yeni rekor seviyelere ulaşmasını bekliyoruz.

Buğday fiyatlarında geçtiğimiz günlerde 14 ayın en düşük seviyesi görüldü. Önümüzdeki haftalarda düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyor musunuz?

Chicago'da işlem gören gösterge buğday vadeli işlem sözleşmesi kısa süre önce Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından kile başına 7,25 dolar civarında destek buldu. Martta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu panikle yaklaşık %65 yükselen Bloomberg buğday endeksi şu anda yıllık %10'a yakın düşüşte. Ukrayna tahıl koridoru ve kısa süre önce yeniden uzatılması Rusya'daki rekor üretimle birlikte, son birkaç ayda buğday fiyatlarının belirgin bir şekilde düşmesinde etkili oldu. Ekim ayından bu yana görülen düşüşte kuzey yarımkürede, özellikle Rusya’daki verimli hasadın önemli payı bulunuyor. Sellere rağmen, Avustralya'nın da buğday üretiminde rekor seviyeleri görmesi bekleniyor. Arz kaynaklı olumlu gelişmelerin çoğu şimdiye kadar piyasada fiyatlanmış olduğundan, aşağı yönlü riskin sınırlı olduğu görüşündeyiz. Dolardaki bir düşüş, ABD’deki fiyatlar üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle küresel buğday fiyatlarında artışa neden olabilir. Ukrayna'nın ihraç edecek daha çok buğdayı var ve satışların Rus menşeli buğdayla rekabet etmeye devam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte, bu gelişmeler fiyatlandı ve bu nedenle fiyatlarda daha fazla düşüş ihtimali sınırlı. Piyasanın gözü, 2023’ün ilk çeyreğinde güney yarımküreden gelecek hasat rakamlarında olacak.

2023, demir-çelik gibi inşaata bağımlı emtia için iyi bir yıl olmayabilir

Demir ve çelik açısından sizce nasıl bir yıla hazırlanıyoruz? 2023'ün inşaata bağımlı emtialar için iyi bir yıl olacağını düşünmüyorum. Bunun ilk nedeni küresel resesyon beklentileri ve buna bağlı olarak genel aktivite düzeyinin yavaşlayacak olması. Bir diğer neden ise Çin kaynaklı. Çin’in inşaat faaliyetlerinden uzaklaşarak enerji güvenliğinin desteklenmesi ve yeşil dönüşüme odaklanması bekleniyor. Batarya, elektrik motorları, güneş enerjisi teknolojileri, rüzgar türbinleri ve hidrojen üretimini içeren yeşil dönüşümde ise özellikle bakır, nikel, alüminyum ve gümüşe odaklanılması söz konusu olacaktır.

Piyasa genelinde 2023’te petrol fiyatlarının çok daha yüksek olacağı kanısı hakim

Brent ham petrolünün varil fiyatında son haftalarda görülen düşüş piyasalarda bir miktar rahatlama sağlasa da analistlere göre fiyatlanmalarda yaşanan geri çekilmenin bir süre sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Önümüzdeki yıl Çin’de bastırılmış petrol talebinin açığa çıkacağını belirten uzmanlara göre, petrol fiyatlarında 2023’te daha yüksek seviyeler görülebilir. Rusya’ya uygulanan ambargo, Çin’de yaşanan kapanmalar ve Fed faiz artışlarındaki yavaşlama sinyalleri fiyatlanmalarda etkili olmaya devam ederken piyasa genelinde 2023 yılında petrol fiyatlarının çok daha yüksek olacağı yönünde net bir görüş hakim. ABD’li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs gelecek yıl için fiyatların 110 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs'ın küresel emtia başkanı Jeff Currie, petrol fiyatlarında görülen son düşüşlerin nedeninin dolar ve Çin olduğunu söyledi. JP Morgan ise Rusya’nın üretiminin gelecek yılın ortasına kadar savaş öncesi seviyelere geri dönebileceğine dair iyimser tahminini koruyor. Bankaya göre, petrol 2023’te 90 dolar bandında seyredecek. Bir başka iddiaya göre ise Çin’de bastırılmış talep açığa çıkacak ve bu da petrol fiyatlarının yükselmesine neden olacak.