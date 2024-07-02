ORSİAD’dan vergi paketi uyarısı: Cirodan vergi alınması maddesi mutlaka gözden geçirilmeli

ANKARA (EKONOMİ)- OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni vergi paketinin özellikle cirodan vergi alınmasını öngören maddelerinin mutlaka gözden geçirilmesini istedi.

İş dünyasının ortak beklentisinin, KOBİ’ler ve ihracatçının yükünü ağırlaştırmayan yeni bir vergi sistemi olduğunu belirten Çamur, yapılan çalışmanın daha sağlıklı vergi sistemi beklentilerine karşılık vermesini umduklarını kaydetti.

Devletin vergiyle ayakta durduğuna dikkat çeken Çamur, “KOBİ’lerin ve ihracatçının yükünü ağırlaştırmayan yeni bir vergi sistemi, iş dünyasının ortak beklentisi” diye konuştu.

İşletmelerin kâr edip etmediğine bakılmaksızın ciro üzerinden vergi alınmasını öngören bölümün mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Levent Çamur, “Teknoloji üreten şirketleri koruyan, ihracatçının önüne yeni engeller koymayan, KOBİ’lerin yükünü daha da arttırmayan düzenlemeler, yalnızca o sektörleri ve firmaların değil, ülke ekonomisinin geleceğini de koruyacaktır. Evet, kayıt dışılıklara göz yumulmasın ve bunun önlenmesi için tüm tedbirler alınsın.” dedi.

Vergisini ödemeyene ‘barış’ adı altında ‘af’ getirilmemesi gerektiğine değinen Levent Çamur, “Vergisini ödeyenin teşvik edildiği, ödemeyenin bedel ödeyeceği bir sistem kurduğumuzda işte o zaman barıştan, adil bir oluşumdan ve sonuç odaklı bir yeni vergi uygulamasından söz edebiliriz.” ifadelerini kullandı.