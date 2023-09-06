Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı: 2023 enflasyon hedefi yüzde 65’e çıktı

ANKARA (EKONOMİ)

Orta Vadeli Program’a ilişkin Cumhurbaşkanlığı külliyesinde açıklanıyor. Programın kısa süre içinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanması bekleniyor.

OVP’de 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 58’den yüzde 65’e yükseltilirken, yıllık büyüme yüzde 4 olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programa ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

2024 yılı büyüme hedefi yüzde 4, kişi başına gelir 12 bin 875 dolar, 2023 yılında ise yüzde 4.4 büyüme 12 bin 415 dolarlık milli gelir bekleniyor.

2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65, 2024 yılına ilişkin hedef yüzde 33 olarak belirlendi. Merkez Bankası enflasyon raporunda 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 58 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı tahmin ise yüzde 33 seviyesindeydi.

Bütçe açığı 1.6 trilyon lira

OVP’de 2023 yılı bütçesinde 6 trilyon 562 milyar liralık gider, 4 trilyon 929 milyar liralık gelire karşılık bütçe açığı 1 trilyon 633 milyar lira olarak tahmin edildi.

2023 dolar tahmini 23,9 lira

OVP projeksiyonlarına göre dolar kurunun ortalama olarak 2023'te 23,9, 2024'te 36,8, 2025'te 43,9, 2026'da 47,8 olması bekleniyor

OVP’de yapısal reformla ilgili yer alan 7 öncelikli alan