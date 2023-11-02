Orta Vadeli Program’ın sacayağı: Enflasyon, bütçe ve ödemeler dengesi

Dr. Ahmet YARIZ

ADMIB Yönetim Kurulu Danışmanı

Grafik 7: Karşılaştırmalı Yurtiçi Tüketim ve İthalat Vergileri

Ekonomik canlılığın temel göstergelerindeki bu gelir kaleminde yılın son çeyreğinde bir yavaşlama beklenmektedir. Seçim öncesine göre değişen para politikası, yüksek faizler ve seçici kredi uygulamaları ile iç talebin soğutulması hedeflenmektedir. Soğuyan iç talebin bu gelir kalemindeki vergileri azaltması kaçınılmazdır. Vergi gelirlerindeki bu yavaşlamaya rağmen, 2023 yılının ilk dokuz ayındaki performans dikkate alındığında yıl sonu için hedeflenen 5 Trilyon TL gelir hedefinin aşılabileceği değerlendirilmektedir.

Deprem harcamalarının bütçe üzerindeki olumuz baskısı, bütçe ile ilgili asıl performans göstergesi olan Bütçe Dengesi/GSYH ile Faiz Dışı Denge/GSYH’da net bir şekilde görülmektedir. Bütçe Dengesi/GSYH göstergesinin 2021-2026 dönemindeki gelişimi Grafik 8’de yer almaktadır.

Grafik 8: Bütçe Dengesi ve GSYH İlişkisinin Gelişimi

2022 Yılında -%1,1 düzeyindeki Bütçe Dengesi/GSYH’nin hızlı bir artışla 2023 ve 2024 yıllarında -%6,4 seviyesine yükselmesi, 2025 yılında -%3,4’e ve 2026 yılında -%2,9’a gerilemesi hedeflenmektedir.

Faiz Dışı Denge/GSYH’nin 2022 yılındaki +%1,1 fazla seviyesinden 2023 yılında -%3,9’a ve 2024 yılında -%3,4’a yükselmesi beklenmektedir. Faiz Dışı Denge/GSYH ancak 2025 yılında pozitif bölgeye geçebilmekte ve 2026 yılına iyileşmenin devamı ile +%0,7’ye yükselmektedir.

Bütçe Dengesi/GSYH ve Faiz Dışı Denge/GSYH hedeflerinin ulaşılabilir olduğu değerlendirilmektedir.

Ödemeler dengesi

OVP; 2024 yılında global talepte sınırlı iyileşmeye bağlı olarak ihracatın toparlanacağını ve seyahat gelirlerindeki artışın devam edeceğini öngörmektedir. Mevcut seviyelerdeki emtia fiyatları ve altın ithalatına yönelik önlemlerin cari işlemler dengesini iyileştirmesi hedeflemektedir.

Öte yandan yeşil dönüşüm, dijitalleşme, mal ve hizmet ihracatında katma değeri yüksek ürünlere yönelim ile cari işlemlerde kalıcı bir iyileşme hedeflenmektedir. Finansal istikrar ve yatırım ortamının iyileşmesi ile uluslararası yatırımlardan daha fazla pay alınarak cari işlemler açığında finansmanın kalitenin artacağı beklenmektedir.

Cari işlemler hesabı (CIH) gelişmeleri ve OVP hedeflerinin yer aldığı Tablo 4 ve Grafik 9’a göre 2022 yılında -48,4 Milyar USD açık veren CIH’ın 2023 yılında -42,5 Milyar USD açık vermesi beklenirken, 2024 yılında -34,7 Milyar USD, 2025 yılında -31,7 Milyar USD ve 2026 yılında -30 Milyar USD açık öngörülmektedir.

Tablo 4: Cari İşlemler Hesabı Gelişmeleri

Grafik 9: Cari İşlemler Hesabının Gelişimi

Cari işlemler hesabının 2022-2023 yılı karşılaştırmalı verilerinin yer aldığı Grafik 10’a göre 2023 yılının ikinci yarısından itibaren cari işlemler hesabında iyileşme görülmektedir. İyileşmenin temel kaynağı geçen yıla göre gerileyen enerji fiyatları ve turizm gelirlerinin devreye girmesidir.

Grafik 10: Karşılaştırmalı Cari İşlemler Hesabı

Enerji ve altın hariç cari işlemler hesabının 2022-2023 yılı karşılaştırmalı verilerinin yer aldığı Grafik 11’a göre 2023 yılının ikinci yarısından itibaren cari işlemler hesabında iyileşme daha da belirgindir.

Grafik 11: Karşılaştırmalı Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Hesabı

Enerji ve altın ithalatından kaynaklanan dış ticaret açığı, ödemeler (cari işlemler) dengesine finansman ihtiyacı olarak yansımaktadır. Finansman ihtiyacı ise seyahat gelirleri ve yurt dışı sermaye girişleri karşılanmaktadır. Cari İşlemler Hesabı, 2022 Yılında 41,4 Milyar USD’lik seyahat geliri katkısından sonra -48,4 Milyar USD açık vermiştir. Altın hariç cari işlemler dengesi -29 Milyar USD’ye gerilemektedir.

Cari işlemler hesabı le ilgili asıl performans göstergesi CIH/GSYH’dır. Grafik 12’de CIH/GSYH ve Altın Hariç CIH/GSYH yer almaktadır. Cari İşlemler Dengesi/GSYH 2021 yılında -%0,9’dan 2022 yılında -%5,2’ye yükselmiştir. Cari İşlemler Dengesi/GSYH’nın 2023 yılında -%4 civarında gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2024-2026 döneminde düzenli bir iyileşme ile -%2,3’e kadar gerilemesi hedeflenmektedir.

Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi/GSYH göstergesinde de ılımlı ve istikrarlı bir toparlanma beklenmektedir.

Grafik 12: Cari İşlemler Hesabı/GSYH’nın Gelişimi

OVP hedefler; ekonomide ihracat odaklı ve seçici kredi politikaları ile kontrollü büyüme öncelikli politikaları hedeflemektedir. Bu öncelikler cari işlemler hesabının ılımlı ve sürdürülebilir bir seviyeye çekilmesini sağlayacaktır.

Seçimin ardından uzun dönemli siyasal istikrar dönemine giren ülkemizde olağan dışı bir iç ve dış gelişme yaşanmadığı takdirde ödemeler dengesi ile ilgili hedeflerin ulaşılabilir olduğu değerlendirilmektedir.

Sonuç

OVP; fiyat ve finansal istikrarı gözeten, sürdürülebilir büyümeyi hedef alan, serbest piyasa ilkeleri ışığında makro ekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformları destekleyen bir anlayışı benimsemektedir.

Global ölçekteki siyasi ve finansal zorlukların yanında, Suriye ve Irak kaynaklı güvenlik riskleri, hemen yakınlarımızda devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilave olarak yayılma riski taşıyan Filistin-İsrail çatışmalarının gölgesinde ve oldukça zorlu bir dönemde açıklanan OVP, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye zemin oluşturacak sağlıklı bir makro ekonomik çerçeveyi hedeflemektedir.

Çok sayıda ekonomik göstergenin yer aldığı OVP’nin sacayağında; 1) Enflasyonu orta vadede tek haneye indirilmesi, 2) Bütçe disiplininden taviz vermeden deprem yaralarını sarılması ve afet risklerinin azaltılması ve 3) Cari işlemler açığını sürdürülebilir bir zemine taşınması ve finansman kalitesinin iyileştirilmesi yer almaktadır.