OSB’lerde üretim yapan fabrika sayısı 67 bini aştı

"OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, törende yaptığı konuşmada, üretimin ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bir dönemde etraftaki savaşlara, istikrarsızlıklara, yüksek enflasyona, artan maliyetlere ve tüm diğer zorluklara rağmen OSB sanayicileri olarak Türk bayrağını dünyanın her köşesinde dalgalandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bugün Türkiye'de organize sanayi bölgesi olmayan il kalmadığını aktaran Kütükcü, Türkiye'deki OSB sayısının, Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerle 392'ye ulaştığını kaydetti.

Kütükcü, sadece bu yıl 9 yeni organize sanayi bölgesi kurulduğu bilgisini paylaşarak, "2023 yılında organize sanayi bölgelerimizde 1400'den fazla yeni parsel üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 bini aştı." diye konuştu.

"İstihdamda rekor üstüne rekor kırıyoruz"

Organize sanayi bölgelerinin, ülkedeki toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu haline geldiğine dikkati çeken Kütükcü, "İstihdamda ise rekor üstüne rekor kırıyoruz. Organize sanayi bölgelerimiz 2023 yılında 100 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlayarak toplamda 2 milyon 577 sayısına ulaştı. OSB'lerimizdeki toplam kadın çalışan sayımız da 600 binin üzerine çıktı. Organize sanayi bölgelerimizde kadın istihdamı, toplam istihdamın yüzde 25'ine ulaştı. İnşallah çok daha yüksek oranlara ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Kütükcü, OSB Yıldızları Araştırması'na katılan firmaların cirolarının, bir önceki yıla göre yüzde 97 artarak 667 milyar liraya, ihracatlarının yüzde 8 artarak 12,5 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Araştırmaya katılan firmaların AR-GE harcamalarını ise yüzde 115 arttırarak 2 milyar 932 milyon lirayla rekora imza attığını vurgulayan Kütükcü, bu firmaların istihdamının da 2022 yılında yüzde 13 arttığını söyledi.

Kütükcü, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ana bileşenleri olan yüksek teknoloji, inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında hayata geçirdikleri yeni projelerle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türk sanayisinin niteliksel dönüşümüne de öncülük yapmaya talip olduklarını sözlerine ekledi.