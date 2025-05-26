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Osmaneli ‘Ayva Lokumu’ Çin yolcusu

Osmaneli Belediyesi ‘Ayva Lokumu’ ihracatını genişletiyor. Çinli firma temsilcileri üretim tesisinde incelemelerde bulundu. İhracat görüşmelerinin ilerleyen süreçte somut adımlara dönüşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
İHA
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Osmaneli ‘Ayva Lokumu’ Çin yolcusu
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Osmaneli Belediyesi, ilçenin önemli markalarından biri haline gelen ayva lokumunun uluslararası pazardaki yerini güçlendirmek amacıyla ihracat çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çinli bir firma temsilcileri Ayva Lokumu Üretim Tesisini ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında, lokumun kalite standartları ve üretim aşamaları detaylı şekilde ele alınırken, Çin’e yapılacak muhtemel ihracat süreci, iş birliği imkanları ve teknik şartlar görüşüldü. Yetkililer, Osmaneli’nin yerel değerlerinden biri olan ayva lokumunun dünya pazarında hak ettiği yere ulaşması için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Osmaneli Belediyesi, ayva lokumunun uluslararası arenada tanınırlığını artırarak bölgesel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. İhracat görüşmelerinin ilerleyen süreçte somut adımlara dönüşmesi bekleniyor.

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