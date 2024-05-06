Otomobillere büyük zam: 7 Temmuz'dan itibaren teknolojiler standart hale geliyor

Avrupa Komisyonu’nun 7 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek yönetmeliği ile sıfır kilometre taşıtlarda tercihe bağlı (opsiyonel) güvenlik tedbirleri ve teknolojileri artık mecburi hale geliyor. Yeni şartları yerine getiremeyen taşıtların satışına izin verilmeyecek.

Fiyatlar artacak

Söz konusu kriterler Türkiye’de de geçerli olacak. İlave özellikler sebebiyle otomobilden kamyona kadar bütün taşıtların fiyatları da zamlanacak.

Ne kadar zam yapılacak?

Modelden modele ve markadan markaya değişmekle birlikte zam oranının yüzde 10’u bulabileceği iddia ediliyor.

7 Temmuz’dan itibaren taşıtlarda hangi güvenlik özellikleri olacak?

Peki 7 Temmuz'dan itibaren hangi taşıtta hangi özellikler mecburi olacak?

Bütün taşıtlar: Akıllı hız yardımı, geri görüş kamerası ve arka park sensörü, ani frende yanan flaşörler, kaza veri kaydedicisi, sürücü yorgunluk algılama sistemi.

Arabalar ve kamyonetler: Şerit takip asistanı ve acil durum frenleme asistanı.

Otobüs ve kamyon: Olası kör noktaları daha iyi tespit etmeye yönelik teknolojiler, yaya ve bisikletliler için çarpışma önleme teknolojisi, lastik basıncı izleme sistemi.,

Şu anda tercihe bağlı olarak taşıta ilave edilen ya da üst donanıma sahip taşıtların bir kısmında bulunan bu teknolojiler, Avrupa Birliği tarafından alınan kararla artık standart hale gelmiş olacak.

Sıfır kilometre taşıtlarda belirtilen güvenlik özellikleri yer alacak.