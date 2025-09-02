OVP’de bütçe ve reformlar yeniden gözden geçirilecek

CANAN SAKARYA/ANKARA

2025-2027 yıllarını kapsayan OVP’de yapısal reformlar noktasında çok fazla yol alınamadı. Sanayi, çalışma hayatı ve istihdam, kamu maliyesi, iş ve yatırım ortamı başlıklarında bir dizi düzenleme OVP’de yer aldı. Sanayide yapısal dönüşüm, yeni nesil çalışma modelleri, kamu maliyesine yönelik olarak harcamalarda etkinliği sağlayacak ihale mevzuatının yenilenmesi, KİT yönetişim reformu, tasarrufların artırılması, vergide adalet ve etkinlik gibi başlıklarda yapılacak yasal düzenlemeler sıralandı. Ancak, öncelikli reform alanlarına yönelik olarak gerek idari gerekse yasal düzenlemeler noktasında beklenen adımlar beklenen hızla atılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gelecek yılı işaret ederek, 2026’yı ‘Reform Yılı ‘ ilan etti. Geçtiğimiz hafta OVP gündemiyle toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, “Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edilmiştir. Bu doğrultuda; makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm ile yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı şekilde gözden geçirilmiştir “ ifadeleri kullanıldı.

■ HANGİ ADIMLARIN ATILMASI BEKLENİYOR?

Geçtiğimiz yıl eylül ayında açıklanan OVP’de hükümetin gündemine aldığı hayata geçirilmeyi bekleyen düzenlemelerden bazıları şöyle:

■ Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları çerçevesinde mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilecek. İşgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

■ Sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanacak.

■ Sermaye piyasalarının geliştirilmesi için Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkimin etkinleştirilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak.

■ Tasarrufların artırılması için Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

■ Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek, sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek.

■ Vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.

■ KİT yönetişim reformu gerçekleştirilecek. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak. Faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecek.

İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞECEK

Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirilmesi sağlanacak. İdari Düzenleme İhtisas mahkemelerinin etki analizi yapılarak yeni ihtiyaç alanları belirlenecek ve yeni ihtisas mahkemeleri oluşturulacak. İcra ve iflas mevzuatı günümüz şartları göz önüne alınmak suretiyle güncellenecek. Farklı idareler tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması, ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.