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Ozan Bingöl’den sigara zammı değerlendirmesi: Özünde vergi artışıdır

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Ozan Bingöl’den sigara zammı değerlendirmesi: Özünde vergi artışıdır
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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigara zamlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, zamların özünde bir vergi artışı olduğunu belirtti.

Bingöl’ün açıklaması şöyle: “Hatırlatmakta yarar var; Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-82 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır.”

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