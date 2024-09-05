Ozan Bingöl’den sigara zammı değerlendirmesi: Özünde vergi artışıdır

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigara zamlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, zamların özünde bir vergi artışı olduğunu belirtti.

Bingöl’ün açıklaması şöyle: “Hatırlatmakta yarar var; Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-82 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır.”