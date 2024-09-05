Bir sigara grubuna zam geldi: En ucuz sigara 72 TL oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" ifadelerini kullandı.

Ne kadar zam geldi?

Zamlı sigara fiyatları listesine göre sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı. Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.

Sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak.