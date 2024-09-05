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Bir sigara grubuna zam geldi: En ucuz sigara 72 TL oldu

Sigaraya peş peşe gelen zamlara bir yenisi eklendi. Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Bu kapsamda en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara ise 81 liraya yükseldi.

Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna zam geldi: En ucuz sigara 72 TL oldu
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" ifadelerini kullandı.

Ne kadar zam geldi?

Zamlı sigara fiyatları listesine göre sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı. Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.

Sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

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