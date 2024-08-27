OZATD KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER? Borsanın yeni gözdesi: Özata Denizcilik katılım endeksine uygun mu?

OZATD kişi başı kaç lot düşer? Özata Denizcilik katılım endeksine uygun mu? soruları gündemde. 27-28-29 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan Özata Denizcilik 105 TL’den hisse satacak. Toplamda 13.350.000 lot dağıtımı gerçekleştirmesi beklenen OZATD’nin kişi başı kaç lot vereceği merak ediliyor. İşte detaylar…

OZATD KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

OZATD 13.350.000 lot dağıtacak. Yatırımcıya ise en az 2 en fazla 23 lot dağıtımı yapılacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL).

- 700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL).

ÖZATA DENİZCİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Evet. Vakıf Yatırım Menkul Değerler’in aracılık ettiği Özata Denizcilik katılım endeksine uygun. İMKB tarafından belirlenen katılım endeksi şartlarını karşılayan Özata Denizcilik haram helal hassasiyeti olan vatandaşların taleplerini de karşılıyor.

Özata Denizcilik halka arzdan elde edilen fonun kullanım yeri ise şöyle:

- %40-45 Finansman giderlerinin azaltılması.

- %20-25 Üst yapı ve alt yapı yatırımları.

- %15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı.

- %15-20 İşletme sermayesi.

