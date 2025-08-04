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Özel hastaneye KDK freni: Fazladan alınan ücret geri ödendi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) özel hastanenin fazladan aldığı ücreti vatandaşa iadesini sağladı. KDK'ye başvuran vatandaş 11 bin 400 lirasını geri aldı.

Haber Merkezi
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Özel hastaneye KDK freni: Fazladan alınan ücret geri ödendi
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanede tedavi olan vatandaştan fazladan alınan 11 bin 400 liranın iadesini sağladı.

Özel hastanede 17 bin lira ödeme çıktı

Muayene için İstanbul'daki özel bir hastaneye giden vatandaş, çeşitli tetkikler nedeniyle yaklaşık 17 bin lira ödeme yaptı.

SGK’nin reddettiği başvuruya KDK’dan dostane çözüm

Kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi.

Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu.

Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.

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