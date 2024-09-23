  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Palamut kaçtı, fiyatı 150 liraya yükseldi
Takip Et

Palamut kaçtı, fiyatı 150 liraya yükseldi

Sezonun ilk haftasında tanesi 40 liraya satılan palamudun fiyatı, balığın soğuk sulara kaçması nedeniyle 150 TL'ye yükseldi. Balıkçılar, ilerleyen günlerde fiyatların daha da artabileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Palamut kaçtı, fiyatı 150 liraya yükseldi
Takip Et

Sezonun başlamasının ardından 3 hafta sonra palamut balığı, Gürcistan ve Rusya taraflarına kaçtı, fiyatı ise 150 liraya yükseldi.

Ordulu balıkçılar, ilerleyen günlerde fiyatların daha da artabileceğini, şu an tezgahlardaki palamut balığının ortalama 800 gram olduğunu söylediler.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, “Sezona çok hızlı başladık, bu sezon çok bereketli palamut vardı. Birkaç gündür balık sürekli Gürcistan ve Rusya taraflarına kaçıyor. Böyle olunca da fiyatlar katlanıyor. Geçen hafta 60 liraya sattığımız palamut şu anda 150 liraya ulaştı. Tezgahta 40 liraya dahi tane palamut satmıştık. İnşallah artmaz ama ilerleyen günlerde fiyatlar daha da yükselebilir. Havaların soğumasını bekliyoruz.” dedi.

Öte yandan tezgahlarda somon 150, levrek 300, çinakop 350, istavrit 70, mezgit 150 barbun balığının kilosu ise 250 liradan satılıyor.

 

Rifat Hisarcıklıoğlu'dan ücret artışı için gelir vergisi çağrısıRifat Hisarcıklıoğlu'dan ücret artışı için gelir vergisi çağrısıEkonomi

 

 

Ekonomi
Rifat Hisarcıklıoğlu'dan ücret artışı için gelir vergisi çağrısı
Rifat Hisarcıklıoğlu'dan ücret artışı için gelir vergisi çağrısı
Karadeniz'de palamudun fiyatı 150 liraya yükseldi
Karadeniz'de palamudun fiyatı 150 liraya yükseldi
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
TCMB’den Dünya Bankasıyla ortak konferans
TCMB’den Dünya Bankasıyla ortak konferans
Bakan Işıkhan duyurdu: Okullara 30 bin temizlik personeli alınacak
Bakan Işıkhan duyurdu: Okullara 30 bin temizlik personeli alınacak
Vatandaşlar kara kara düşünüyor! Çarşamba'da kiralar ateş pahası oldu
Vatandaşlar kara kara düşünüyor! Çarşamba'da kiralar ateş pahası oldu