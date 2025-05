Paranın Yönü 1 yaşında

EKONOMİ/İSTANBUL

Nasıl Bir Ekonomi’nin aylık yayını Paranın Yönü dergisinin 1. yaşı için düzenlenen ve iş dünyasını buluşturan CEO Kahvaltıları’nın ilki Burgan Bank ON Dijital Bankacılık ana, Tay Group co-sponsorluğunda Four Seasons Sultanahmet’te gerçekleştirildi. İlk buluşma Dijital Bankacılık ve Yapay Zeka temasıyla yapıldı. Her ay düzenlenecek olan etkinlik serisinin ilk konuğu Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan oldu. Özcan dijital Bankacılık başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Paranın Yönü Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Aktaş, amaçlarının finansal okuryazarlığa katkı sunmak ve iş dünyasında karar vericilere net, güvenilir mesajlar iletmek olduğunu ifade etti. Bu süreçte hem içerik hem de etki alanı açısından güçlü bir yapı kurduklarını dile getiren Aktaş, “Veriye, bilgiye, analiz gücüne ve en önemlisi güvene dayalı bir yayıncılık çizgisi oluşturduk. Bugün burada CFO’lar, CEO’lar, bankacılar ve teknoloji yöneticileriyle birlikteyiz. Çünkü Paranın Yönü, sadece bir dergi değil; aynı zamanda fikirlerin buluştuğu bir platform. Dergimizin birinci yılını kutlarken, CEO & CFO Kahvaltı Buluşmaları ile yeni bir adım atıyoruz. Bu etkinlikler yıl boyunca devam edecek. Biz Paranın Yönü olarak sadece haber vermiyoruz; analiz ediyor, yön gösteren bir bakış açısı sunmaya çalışıyoruz. Günümüzde finansal sektör yalnızca bankacılıktan ibaret değil. Artık deneyimi, veriyi, hızı ve güveni aynı anda sunmak gerekiyor” diye konuştu.

EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz da, sunumunda yapay zekânın, zekâ farkını derinleştirerek değer üretmede belirleyici hale geldiğine dikkati çekerek, veriyi anlamlandırma becerisinin, bireyler ve kurumlar için rekabet avantajı sağladığına dikkat çekti. “Yapay zekâdan önce aslında zeka ile ilgili bir derdimiz olduğundan söz etmek istiyorum” diyerek sözlerine başlayan Oğuz, şunları anlattı: “Türkiye, zeki insanlarla yeterince zeki olmayanların bir arada yaşadığı ülkelerden biri gibi. Aradaki farkı kapatmak değil, açmak gibi bir riskle karşı karşıyayız. Peki bu farkı neyle açacağız? Elbette yapay zekâ ile. Ama önce anlamamız gereken şey şu: bu işin özünde zaten zeka var. İster organik ister yapay olsun, zeka zekadır.”

Yapay zekanın beş temel etkisine vurgu yapan Oğuz şu bilgileri paylaştı, “Verimlilik: Yapay zekâ, üretkenliği artıran bir otomasyon aracıdır. İşgücü dönüşümü: Algoritmalar rutin kararları alıyor. Algoritokrasi: Eskiden demokraside seni yönetenin yüzünü bilirdin. Şimdi seni yazılımlar yönetiyor. Finansal karar alma: Robot danışmanlar, algoritmalar, 2.5 milyar parametreyi aynı anda değerlendiren yapay zeka modelleri borsada işlem yapıyor. Rekabet dinamikleri: Bilgiyi en iyi kullanan kazanır. Eskiden büyük balık küçük balığı yutardı, şimdi hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Eğer ürün ücretsizse, ürün sizsiniz. Son olarak, CEO’lara ve yöneticilere bir önerim var: yapay zekâyı sadece izlemeyin, yönetin. Rakipleriniz kullanıyorsa siz de kullanmalısınız. Çünkü ikinciyi geçerseniz ikinci olursunuz; birinci olmak için farklı düşünmek zorundasınız.”

Yapay zekâ eşittir verimlilik, hız ve kişiselleştirme

Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan ise sunumunda, yapay zekânın, dijital bankacılığın merkezinde konumlandığını, müşteri deneyiminden dolandırıcılık tespitine kadar pek çok alanda verimlilik, hız ve kişiselleştirme sağladığını vurguladı.

Özellikle hiper kişiselleştirmenin, açık bankacılık ve mobil kullanım alışkanlıkları doğrultusunda şekillenen yeni müşteri beklentilerinin, veriyi anlamlandırma becerisiyle birleştiğinde bankacılıkta rekabetin temelini oluşturduğunu kaydeden Özcan, şunları anlattı: “Son üç yılda dijital bankacılık platformu olarak oldukça yoğun ve öğretici bir yolculuk geçirdik. Bu süreçte yalnızca teknolojik dönüşüm yaşamadık, aynı zamanda müşteri davranışlarındaki değişimi de yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Bugün bu birikimle, özellikle CEO’lar ve karar vericiler açısından önümüzdeki dönemde dijital müşteri deneyiminde nelerin değişeceğine dair bazı öngörülerimi sizlerle paylaşmak isterim. 2025 itibarıyla dijital dünyada en belirgin ve yön verici unsur yapay zeka. İlk 3 büyük danışmanlık şirketi, yapay zekanın şirketlere %50 ila %70 arasında verimlilik sağlayacağını öngörüyor. Biz de dijital bankacılık tarafında özellikle müşteri deneyimini geliştirecek kullanım senaryoları üzerinde çalışıyoruz.” Yapay zekanın dolandırıcılık tespiti açısından büyük fayda sağladığını anlatan Özcan, “Yapay zekayı çağrı merkezi çalışanlarımız ya da sahadaki ekiplerimiz için bir zırh gibi konumlandırıyoruz. Yapay zekanın yakıtı veridir. Bu verinin doğru şekilde işlenmemesi, eşleştirilmemesi halinde sistemden tam verim almak mümkün olmuyor. Bu alanda da ilerleyen dönemlerde ciddi gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Dijitalleşmenin kritik alanlarından biri de siber güvenlik. Özellikle Türkiye’de bankacılık işlemlerinin %80 ila %90’ı mobil kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Kullandığımız araçlardan otel ve uçak rezervasyonlarına kadar her alanda dijitalleşmenin artması, siber güvenliğe yapılan yatırımların da artmasına neden oluyor. Bu konu önümüzdeki dönemde CEO’ların ajandasında çok daha fazla yer bulacak” dedi.

Dünyada yaklaşık 150 dijital banka bulunduğunu, bu sayının, dijital bankacılığın artık coğrafya bağımsız bir konu olduğunu gösterdiğini anlatan Özcan şu bilgileri paylaştı, “Mart 2025 verilerine göre Türkiye’de mobil bankacılık kullanan müşteri sayısı 120 milyon. Danışmanlık şirketlerine göre Türkiye’de bankacılığa elverişli 50 milyonluk bir kitle var. 2021 yılında regülasyon sayesinde bankalar dijital yollarla uzaktan müşteri edinmeye başladı. Burgan Bank olarak bu dönüşüme 3 yıl önce başladık. Aralık 2024’te 1 milyon müşteri sayısına ulaştık. Bugün itibarıyla bu sayı 1.2 milyon. Uzaktan müşteri ediniminde son ayda %8 pazar payına sahibiz. 2025’i ortalama %6 ile geçirdik. Ayda 300 bin ila 500 bin, günlük ortalama 100 bin ila 150 bin kullanıcı uygulamamıza giriş yapıyor. Mobil uygulamamız artık şubemiz gibi çalışıyor. Müşteriler yatırım hesaplarını dakikalar içinde açabiliyor, hem Borsa İstanbul’da hem de 18 uluslararası piyasada işlem yapabiliyor. Tematik fon önerileriyle yatırımcıya yön gösteriyoruz.”