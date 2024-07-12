Paslanmaz çelik kavgası mahkemeye taşınıyor!

MERVE YİĞİTCAN - İSTANBUL

Paslanmaz çelikte Türkiye’deki en büyük üretici Posco Assan TST’nin başvurusu üzerine açılan antidamping soruşturması sonrası mamul üreticisi firmalar teyakkuza geçti. EKONOMİ’ye konuşan sektör kaynakları, soruşturma açıldığı ilk günden itibaren piyasada fiyatların yüzde 10 ila 20 düzeyinde arttığını, bunun enflasyonist bir baskı oluşturduğunu, soruşturma sonunda olası bir antidamping vergisi getirilmesinin ise ev ve mutfak eşyalarından beyaz eşyaya kadar birçok sektörde üretim ve ihracatta kayıplar yaşanmasına yol açacağını ileri sürüyor. Bunun yaşanmaması ve soruşturmanın önlemsiz kapatılması için paslanmaz çelikten mamul üreticisi firmalar Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nü başvuru yağmuruna tuttu. Aynı zamanda konuyu yargıya taşımayı planlayan sektör temsilcilerinin, Danıştay’a yürütmenin durdurulması talebiyle başvuruda bulunulacağı gelen bilgiler arasında.

Firmaların Ticaret Bakanlığı’na gönderdiği yazıda ise şu ifadeler yer alıyor:

“Malumları olduğu üzere, 31.12.2023 tarihli ve 32416 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8043 sayıyı İthalat Rejimi Kararı ile gümrük vergisi oranları %50 düzeyinde arttırılarak %8’den %12 seviyesine yükseltilmiştir. Bu gelişme, mevcut küresel ve iç pazarda yaşanan ekonomik koşullar itibariyle zaten zor şartlar altında imalat yapan sektörümüzde yer alan firmaları ve bizi doğrudan ve olumsuz olarak etkilemiştir. Beklentimiz söz konusu %12 olarak uygulanan gümrük vergisinin %0 düzeyine indirilmesi ve yürütülmekte olarak damping soruşturmasının önlemsiz olarak kapatılmasıdır.”

Ne olmuştu?

Paslanmaz çelikte tedarikçi ile mamul üreticileri arasındaki yükselen tansiyonu ilk defa EKONOMİ Gazetesi gündeme getirmişti. Posco Assan ile üretici firmalar arasında yılbaşında gümrük vergisinin yüzde 12’ye çıkarılmasıyla başlayan tartışmalar, Posco Assan’ın mayıs ayında yaptığı antidamping başvurusu ile alevlenmişti. Başvurunun incelenmesinin ardından 28 Haziran’da Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti menşeli muhtelif (21 adet) gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünlerine damping soruşturması açılmıştı.